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Yeni tip korona virüs (Kovid 19) salgını nedeniyle liglere verilen arada İsveç’te bulunan Milan’ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby’nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi.