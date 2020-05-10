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  • Zlatan Ibrahimovic iftar sofrasında! Türk restoranında iftar yaptı

Zlatan Ibrahimovic iftar sofrasında! Türk restoranında iftar yaptı

Zlatan Ibrahimovic iftar sofrasında! Türk restoranında iftar yaptı
10 Mayıs 2020 Pazar

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir Türk restoranında iftar açan Hammarby'nin Müslüman futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic'e, dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic de eşlik etti.

<p>Yeni tip korona virüs (Kovid 19) salgını nedeniyle liglere verilen arada İsveç’te bulunan Milan’ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby’nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi.</p>
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Yeni tip korona virüs (Kovid 19) salgını nedeniyle liglere verilen arada İsveç’te bulunan Milan’ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby’nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi.

<p>Stockholm’de bir Türk restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı.</p>
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Stockholm’de bir Türk restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı.

<p>Yemekte Adana kebap ve ayran tercih eden Ibrahimovic, ardından çay içmeyi ihmal etmedi.</p>
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Yemekte Adana kebap ve ayran tercih eden Ibrahimovic, ardından çay içmeyi ihmal etmedi.

<p>İsveçli yıldız, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby’nin hisselerinin yarısını satın almıştı.</p>
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İsveçli yıldız, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby’nin hisselerinin yarısını satın almıştı.

<p>Zlatan Ibrahimovic'in kardeşi Müslümandı ve cenazesinde kendisi de yer almıştı.</p>
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Zlatan Ibrahimovic'in kardeşi Müslümandı ve cenazesinde kendisi de yer almıştı.

<p>Zlatan Ibrahimovic'in restorana gelmesi büyük ilgi çekti.</p>
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Zlatan Ibrahimovic'in restorana gelmesi büyük ilgi çekti.

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<p>Hayranlarını kırmayan Zlatan her biriyle fotoğraf çektirdi</p>
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Hayranlarını kırmayan Zlatan her biriyle fotoğraf çektirdi

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<p>Şu an Milan'da forma giyen Ibrahimovic koronavirüs nedeniyle verilen arada İsveç'te....</p>
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Şu an Milan'da forma giyen Ibrahimovic koronavirüs nedeniyle verilen arada İsveç'te....

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