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Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere, tesellilerinin, ilçede can kaybı yaşanmaması olduğunu belirterek, maddi kayıplarının büyük olduğunu ve sabah itibarıyla parkta biriken kum, taş ve kaya parçalarını temizlemeye başladıklarını kaydetti.