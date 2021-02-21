Fatih Terim hafta içinde doğru bir karar aldı ve takımı Antalya'ya götürdü erkenden. Kar yağışı ve konsantrasyon açısından bunu yaptı.
Ligdeki en önemli maç demiştir, kafalarına kazımıştır. Arda'nın maç öncesindeki konuşmasında da o var, hayati önem taşıyan bir maç dedi.
13 deplasmanın 9'unu kazandı, en kötü oynadığı maç budur ama tabelaya bakarsın futbolda. 40 maç oynuyorsan, arada acayip kötü oynayıp kazandığın maçlar olur. Kayseri maçı gibi iyi oynayıp puan kaybettiğin de olur.
Fatih hoca çok fazla bekledi. Gol geliyorum diyordu, 76'da oyuncu değiştirdi. Alanyaspor kupa maçının faturasını bazı oyuncular ödüyor. Luyindama'yı çok beğenmeme rağmen Donk oynar derdim. Belhanda'yı kesti hoca ama kazandı. Sonuçta 9. deplasmanını kazandı.
18-25 arasında hepsini kazanarak geldi Galatasaray. 2. yarıda hiç oynamadı, sadece savunmaya çalıştı. Alanya, stoperiyle birlikte hücum yaptı, bir sürü duran top. Muslera kurtarıyor, bazen de ayağına çarpıyor. Mustafa Muhammed de maçın sonunda yorgunluktan topu tutamaz hale geldi.
Galatasaray altınların altını 3 puan aldı. Çok iyi oynadığı Kayseri ve Antalya maçlarında 4 puan kaybetmişti, çok önemli bir galibiyet. Şimdi rakipleri bekleyecek, Fenerbahçe'yi bekleyecek.
Galatasaray şu anda şampiyonluk yolunu yarıladık diyordur. Ama ligimizde her şey olabilir, kopma yok. Trabzonspor'un son maçlarını düşünsek şampiyon dersin ama Galatasaray'ın 6 puan gerisinde.
'DÜNYADA EN İYİ YAPAN KALECİ'
Muslera geçen sene Rize'de sakatlandıktan sonra kafa kafaya giden ligde düştüler. 1-0'ı dünyada en iyi oynayan kaleci. Hiç anlamazsın, 4 dakika yer, konuşur falan. Kritik reaksiyonları var, tecrübesi var, önemli bir kaleci.
Performansı da iyiydi bugün. Antrenmanlarda takımlar hücum yaparlar, 7 oyuncuyla saldırır, 5 oyuncu ile savunma yapar, gol atarlar. Galatasaray aşağı yukarı 10 oyuncuyla defans yaptı, ona rağmen pozisyon verdi.
OYUNCUNUN AYAĞI DA KIRILABİLİR
Geçen hafta Nwakaeme'nin pozisyonunda kırmızı kart göstermesi gerekiyordu, o pozisyona göre bugünkü pozisyon daha hafif ama benim düşünceme göre kırmızı kart. Bazı pozisyonlar için illa ki kasıt aramamak lazım. Oyuncunun ayağı da kırılabilir Allah korusun. Görmeden vuruyor, bu da onlardan biri. Görmüyor, doğru ama ne yapalım, yaralayıcı bir hareket, kırmızı kart doğru.
Zorbay hoca VAR ile konuşurken, kasıt görmedim mi dedi bilmiyorum ama her şeye rağmen kırmızı kart. Nwakaeme ve bugünkü pozisyon. Bu çocuk kötü hakem değil. İzlediğim Zorbay Küçük değil. Yeteneğine bakıyorum, bundan olur diye düşünüyorum.
Atama doğru mu, değil. Cezaya girmesi gereken bir hakemin atanması doğru değil. Bu psikoloji ile gidince kararları verirken çekinerek verebilir. Ben hakem hocası değilim ama duruşuna, görüşüne bakıyorum. 11'e 10 devam etmesi gerekirken, Nwakaeme'ye kırmızı vermesi gerekirken söylüyorum. Bu çocuğun niyeti kötü değil, görüyorum. Trabzon'da da öyle değildi.