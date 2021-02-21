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OYUNCUNUN AYAĞI DA KIRILABİLİR



Geçen hafta Nwakaeme'nin pozisyonunda kırmızı kart göstermesi gerekiyordu, o pozisyona göre bugünkü pozisyon daha hafif ama benim düşünceme göre kırmızı kart. Bazı pozisyonlar için illa ki kasıt aramamak lazım. Oyuncunun ayağı da kırılabilir Allah korusun. Görmeden vuruyor, bu da onlardan biri. Görmüyor, doğru ama ne yapalım, yaralayıcı bir hareket, kırmızı kart doğru.

