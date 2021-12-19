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Zorbay Küçük'ün ilk vukuatı değil! İkinci 'lan' vakası

Zorbay Küçük'ün ilk vukuatı değil! İkinci 'lan' vakası
19 Aralık 2021 Pazar

Galatasaray cephesi, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçın hakemi Zorbay Küçük'ü topa tuttu. Kerem Aktürkoğlu'na 'lan' dediği iddia edilen Küçük, daha önce de benzer bir söylemde bulunmuştu.

<p>Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray -Başakşehir maçı 1-1'lik eşitlikle sona ererken, karşılaşmanın ardından Sarı Kırmızılı ekip cephesinden gelen açıklamalar 90 dakikanın önüne geçti. </p>
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Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray -Başakşehir maçı 1-1'lik eşitlikle sona ererken, karşılaşmanın ardından Sarı Kırmızılı ekip cephesinden gelen açıklamalar 90 dakikanın önüne geçti.

<p>Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ile 23 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu'nun maçın hakemi Zorbay Küçük ile ilgili söylemleri futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. </p>
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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ile 23 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu'nun maçın hakemi Zorbay Küçük ile ilgili söylemleri futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

<p>Berkan, Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na 'yalancı' dediğini belirtirken, Necati Ateş tecrübeli hakem 'lan' söyleminde bulunduğunu vurguladı.</p>
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Berkan, Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na 'yalancı' dediğini belirtirken, Necati Ateş tecrübeli hakem 'lan' söyleminde bulunduğunu vurguladı.

<p><b>AKILLARA OCAK 2019 GELDİ</b><br></p><p><br></p><p>Galatasaray cephesinde tepkiler çığ gibi büyürken akıllara Ocak 2019 geldi. Hatırlanacağı üzere Küçük, o dönem Spor Toto 1. Lig'de oynanan İstanbulspor-Gaziantep FK maçında benzer bir söylemi gerçekleştirmişti.</p>
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AKILLARA OCAK 2019 GELDİ


Galatasaray cephesinde tepkiler çığ gibi büyürken akıllara Ocak 2019 geldi. Hatırlanacağı üzere Küçük, o dönem Spor Toto 1. Lig'de oynanan İstanbulspor-Gaziantep FK maçında benzer bir söylemi gerçekleştirmişti.

<p><b>GÜNAY GÜVENÇ'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ</b><br></p><p><br></p><p>Küçük, maç bitiminde soyunma odasına doğru yapılan girişte Gaziantep temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç ile tartışma yaşamış, tartışma büyüyünce tecrübeli oyuncunun üstüne yürümüştü. </p>
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GÜNAY GÜVENÇ'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ


Küçük, maç bitiminde soyunma odasına doğru yapılan girişte Gaziantep temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç ile tartışma yaşamış, tartışma büyüyünce tecrübeli oyuncunun üstüne yürümüştü.

<p>29 yaşındaki hakemi araya giren gözlemci ve güvenlik görevlileri sakinleştirmişti.</p>
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29 yaşındaki hakemi araya giren gözlemci ve güvenlik görevlileri sakinleştirmişti.

<p><b>MEHMET ALTIPARMAK'I ÇILDIRTTI</b><br></p><p><br></p><p>Dönemin Gaziantep FK Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterirken teknik heyeti ve futbolcuları tarafından zor sakinleştirilmişti.</p>
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MEHMET ALTIPARMAK'I ÇILDIRTTI


Dönemin Gaziantep FK Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterirken teknik heyeti ve futbolcuları tarafından zor sakinleştirilmişti.

<p>Altıparmak, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında adeta isyan etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:</p>
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Altıparmak, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında adeta isyan etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

<p><b>'KONUŞMA LAN' DİYEMEZ!'</b><br></p><p><br></p><p>'Konuşma lan diye bir şey söyleyemez hakem. İnsanların canını yakmışsın hatalı verdiğin kararla insanların kaderiyle oynuyorsun. Bende bundan dolayı ona cevap vermek zorunda kaldım. Hakemin maç içi tavırları belliydi. Maçtan sonraki tavrı da ona yakışmıyordu. Oyuncumla doğru dürüst konuşması için uyardım.'</p>
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'KONUŞMA LAN' DİYEMEZ!'


'Konuşma lan diye bir şey söyleyemez hakem. İnsanların canını yakmışsın hatalı verdiğin kararla insanların kaderiyle oynuyorsun. Bende bundan dolayı ona cevap vermek zorunda kaldım. Hakemin maç içi tavırları belliydi. Maçtan sonraki tavrı da ona yakışmıyordu. Oyuncumla doğru dürüst konuşması için uyardım.'

<p><b>'GEÇEN SENE CEZALI BİR HAKEMDİ 6 AY CEZA ALMIŞTI'</b><br></p><p><br></p><p>'Maça etki etmişsin, insanlar bir şey söylüyor ama sen buna ukala ukala cevap veremezsin. Geçen sene cezalı bir hakemdi 6 ay ceza almıştı. Cezası az gelmiş. Burada da şaibeli kararlar verdi.'</p>
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'GEÇEN SENE CEZALI BİR HAKEMDİ 6 AY CEZA ALMIŞTI'


'Maça etki etmişsin, insanlar bir şey söylüyor ama sen buna ukala ukala cevap veremezsin. Geçen sene cezalı bir hakemdi 6 ay ceza almıştı. Cezası az gelmiş. Burada da şaibeli kararlar verdi.'

<p>'Biz hiçbir hakemin kötü olmasını istemiyoruz ama sonuca etki eden kararlarından dolayı karşısındayız. Demek ki ceza aldıktan sonra ikinci maçıydı bu. Ama bana göre bu maçta başarısız oldu.'</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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'Biz hiçbir hakemin kötü olmasını istemiyoruz ama sonuca etki eden kararlarından dolayı karşısındayız. Demek ki ceza aldıktan sonra ikinci maçıydı bu. Ama bana göre bu maçta başarısız oldu.'


Fanatik

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