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'Keskin nişancıların katıldığı operasyonel faaliyetleri bölümlere ayıracak olursak, meskun mahal ve dağlar olmak üzere iki ana başlığa ayırabiliriz. Bu iki ana başlık içerisinde, atış yaptıkları yerleri karadan, havadan ve su üstü araçlarından olmak üzere üç ana başlıkta görebiliriz. Keskin nişancılar, operasyon alanının özelliği, hedefin özelliği, keskin nişancıdan talep edilen görev özelliğine göre silah mühimmatını ve yardımcı malzemelerini seçer. Bu operasyonlarda hedef istihbaratı, ileri gözetleme, canlı hedefe atış, düşman cephe arkasına havadan veya karadan sızarak ikmal yolları, silah araç ve gerecini savaş dışı bırakma görevlerini icra eder. Keskin nişancılarımız, operasyonel alanlarda bireysel olarak görev yapabilme kabiliyetine sahiptir.'