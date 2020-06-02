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'Burası gezilecek en iyi yerler arasında. Bu doğa olayını çok özlemiştik. Salgın nedeniyle uzun süredir gelemiyorduk. Burada insanları derinden etkileyen bir görüntü var. Doğayla iç içeyiz, her şey çok güzel. Herkesin bu doğa olayını görmesini tavsiye ediyoruz.'