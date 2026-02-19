Ramazan'da trafikte kalan sürücülerin imdadına AK Parti Gençlik Kolları yetişti

Her yıl ramazan ayında "İftara 5 Kala" programları kapsamında, İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte kalan, evine yetişemeyen veya mesaisi devam eden vatandaşlara iftariyelik ikramında bulunan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, bu yıl da geleneği devam ettirdi.

Üyeler, içerisinde hurma, su, kek ve meyve suyu bulunan ikramlıkları, kentin farklı ilçelerindeki vatandaşlara verdi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de Şişli'de iftara yetişemeyen sürücü ve beraberindekilere, iftariyelik paketler dağıttı.

Yüce, trafikteki bir belediye otobüsünün de içine girerek yolculara paketlerden verdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yüce, iftar öncesi yoğun bir trafikle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Teşkilat olarak İstanbul'un dört bir yanında binlerce gencin katılımıyla iftariyelik dağıttıklarını ifade eden Yüce, iftara yetişemeyen vatandaşlar için paketleri bir gün önceden hazırladıklarını kaydetti.



Yüce, "Geçtiğimiz ramazanda yaklaşık 400 bin iftariyeliği İstanbullularla buluşturmuştuk. Yine bu sene de AK Gençlik olarak 'İftara 5 kala' faaliyetlerinde 1 milyona yakın bir hedefle İstanbul'un dört bir tarafında, 39 ilçesinde binlerce genç arkadaşımızın katılımıyla faaliyetleri devam ettireceğiz." dedi.

