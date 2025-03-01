''1-7 Mart Yeşilay Haftası''nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Eyüpsultan Rami Kütüphanesi'ndeki toplantıda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, 105 yıl önce 5 Mart 1920'de Doktor Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin büyük bir vizyonla kurulduğunu dile getirdi.

Yeşilay'ın kuruluş amacının, çocuklar ve gençler başta olmak üzere insanların ve insanlığın bağımsızlığı için çalışmak olduğunu ifade eden Dinç, "O dönemden bugüne vizyon sahibi çok çalışmalar yapmışlar. Biz de aynı şekilde, heyecanla, hassasiyetle, idealle yolumuza devam ediyoruz. Kuruluşundan sadece 4 sene sonrasında uluslararası organizasyonlar, işbirlikleri yapmaya başlamışlar." dedi.

Dinç, Yeşilay'ın çocukların, gençlerin bağımlı olmasını önleme çalışmaları yaptığını, Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında anaokulundan liseye kadar her yıl en az 10 milyon çocuğa, 2 milyon gence ve ebeveyne ulaştıklarını anlattı.

Eğitim verdikleri kişilerin gelişim dönemleri, ihtiyaçları ve pedagojik dillerini gözeterek eğitim programları düzenlediklerini belirten Dinç, bağımlılığa başlamış çocuklar için ise özel bir program geliştirdiklerini ve terapi programı uyguladıklarını söyledi.

Dinç, geçen sene pilot çalışması yapılan bu terapi programında, 7 bin 500 çocuğu, bağımlılık pençesinden yolun başındayken kurtardıklarını, bu sene bu uygulamayı tüm ülkede yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Yeşilay'ın, Türkiye'de 105 noktada ücretsiz psikoterapi hizmeti veren danışmanlık merkezleri olduğunu aktaran Dinç, Yeşilay'ın çalışmalarını bilimsel temelde ve etkinlik analizlerini yaparak hesap verilebilir bir şekilde hayata geçirdiğini dile getirdi.

Dinç, ülkede bağımlılıktan dolayı ızdırap çeken kişilerin yalnız ve çaresiz olmadıklarını vurgulayarak, "Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz, uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımızın marifetiyle onların her zaman yanında. 115 telefon hattını arayarak ücretsiz bir şekilde en yakın Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden destek alabilirler. Şimdiye kadar 1 milyon 300 binin üzerinde aramaya psikolog arkadaşlarımız cevap verdi." diye konuştu.

Diyarbakır ve Bursa'da iki yatılı rehabilitasyon merkezleri olduğuna dikkati çeken Dinç, çarşamba günü de Kayseri'de daha büyük bir rehabilitasyon merkezini hizmete sunacaklarını duyurdu.

Dinç, 5 farklı bağımlılık üzerine çalıştıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Birincisi tütün, ikincisi uyuşturucu, üçüncüsü alkol, dördüncüsü kumar, beşincisi de internetle ilişkili bağımlılıklar. Bu sene kumarla alakalı çok ciddi bir tehdit karşımızda. Büyük bir dalgayla karşı karşıyayız. İnternet ve cep telefonları üzerinden kumara ulaşmak kolaylaştığı için çok fazla insanımız ciddi anlamda risk altında. Bu bize gelen rakamlara da ciddi olarak yansımış durumda. O yüzden bu konuda hem Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi hem Okulda Bağımlılar Müdahale Programı hem de YEDAM'larda yapılandırdığımız tedavi programı kapsamında kumarla alakalı hususi çatışmalar yürütüyoruz. İnsanımızı bu tehditten, tehlikeden korumak için gerekli çalışmaları yapıyoruz."

- "ÜLKEMİZ BAĞIMLILIKLARDA DİĞER ÜLKELERE NAZARAN İYİ DURUMDA"

Bağımlılıkla alakalı çok büyük bir dalganın dünyanın üzerine geldiğini anlatan Dinç, "Sadece ülkemizde değil, Amerika ve Güney Amerika'yı zaten biliyoruz. Başta Kuzey Amerika olmak üzere Avrupa, Afrika ve Asya her biri kendine özel bağımlılık türleriyle ciddi problemler yaşıyorlar. Her geçen gün bu problem artıyor. Hiç şüphesiz ülkemiz de bu dalgadan etkileniyor ama dünyadaki ölçeğe baktığımızda ülkemiz halen bütün bağımlılıklarda diğer ülkelere nazaran daha iyi durumda. Yani çok gayret eder, mücadele eder, el ele verirsek, güçlerimizi birleştirirsek, dikkatimizi odaklarsak bu problemin üstesinden çocuklarımız, gençlerimiz ve insanımız için gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dinç, bu dalganın karşısında bağımsızlık seferberliği başlattıklarını ve bu seferberlikte herkesin gücü yettiğince bir sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Yeşilay'ın halihazırda 120 binin üzerinde gönüllüsü olduğunu, bu sayının Türkiye'yi kapsayacak şekilde 80 milyon olacağını ümit ettiklerine dikkati çeken Dinç, "80 milyon gönüllümüzle beraber vatanımızı, toprağımızı savunduğumuz gibi çocuklarımızı, gençlerimizi, geleceğimizi savunacağız. Bu konuda herhangi bir ümitsizliğimiz, inançsızlığımız ve kararsızlığımız yok. Oldukça kararlı, ümitli ve inançlıyız. İnsanımızı korumak, kollamak noktasında Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak, üzerimize düşen tarihi sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu noktada da insanımızın desteğini rica ediyoruz." diye konuştu.