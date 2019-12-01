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1 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Savaşçı, Aşk Ağlatır, Güvercin reyting sıralaması

1 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Savaşçı, Aşk Ağlatır, Güvercin reyting sıralaması belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Fox Tv'de Savaşçı, Show Tv'de Aşk Ağlatır, Star Tv'de Güvercin, Atv'de Kimse Bilmez ve Tv8'de O Ses Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından hangi yapımın birinci olduğu belli olacak. 1 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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1 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Savaşçı, Aşk Ağlatır, Güvercin reyting sıralaması da araştırılıyor. Bu akşam Fox Tv'de Savaşçı, Show Tv'de Aşk Ağlatır, Star Tv'de Güvercin, Atv'de Kimse Bilmez ve Tv8'de O Ses Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından hangi yapımın birinci olduğu belli olacak.  1 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 
 
1 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
1 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 1 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 
 
24 KASIM REYTİNG SONUÇLARI 
TOTAL 

 
AB

 
ABC

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