1 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Savaşçı, Aşk Ağlatır, Güvercin reyting sıralaması 1 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Savaşçı, Aşk Ağlatır, Güvercin reyting sıralaması belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Fox Tv'de Savaşçı, Show Tv'de Aşk Ağlatır, Star Tv'de Güvercin, Atv'de Kimse Bilmez ve Tv8'de O Ses Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından hangi yapımın birinci olduğu belli olacak. 1 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.