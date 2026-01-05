İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

1 aylık bebeği otobüs durağına bırakmışlardı: Anne ve anneanne yakalandı

Esenler'de 1 aylık bebeğin otobüs durağına bırakılmasıyla ilgili anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 12:47 - Güncelleme:
1 aylık bebeği otobüs durağına bırakmışlardı: Anne ve anneanne yakalandı
ABONE OL

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.

BEBEĞİ DURAĞA BIRAKMASI İÇİN ANNESİNE VERMİŞ

Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.

  • Jennet Dushemova
  • Zyyada Yollyyeva
  • bebek bırakma olayı

