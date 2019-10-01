1 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı, Kardeş Çocukları mı kim birinci? 1 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı, Kardeş Çocukları mı kim birinci? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bu akşam ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV’de Kardeş Çocukları, TV 8’de Masterchef, Fox TV’de Kadın yapımları izleyicilerin karşısına çıkacak. Yeni bölümlerin ardından zirvedeki isim belli olacak. 1 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.