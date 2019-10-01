1 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı, Kardeş Çocukları mı kim birinci?
1 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı, Kardeş Çocukları mı kim birinci? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bu akşam ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV’de Kardeş Çocukları, TV 8’de Masterchef, Fox TV’de Kadın yapımları izleyicilerin karşısına çıkacak. Yeni bölümlerin ardından zirvedeki isim belli olacak. 1 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.
Tüm televizyon takipçileri 1 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı, Kardeş Çocukları mı kim birinci? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Bu akşam ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV’de Kardeş Çocukları, TV 8’de Masterchef, Fox TV’de Kadın yapımları izleyicilerin karşısına çıkacak. Yeni bölümlerin ardından zirvedeki isim belli olacak. 1 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
1 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 1 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
GEÇEN HAFTA (24 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
AB
ABC
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