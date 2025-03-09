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1 haftada 528 bin 511 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 27 Şubat-6 Mart tarihlerinde 3 milyon 541 bin 972 aracın denetlendiğini, 528 bin 511 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

AA9 Mart 2025 Pazar 09:58 - Güncelleme:
1 haftada 528 bin 511 sürücüye işlem yapıldı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, bir haftalık trafik denetim verilerini açıkladı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihlerinde 3 milyon 541 bin 972 araç denetlediğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 61 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 149 bin 309, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 367, emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 462 ve sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 997 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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