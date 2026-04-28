  1 haftadır kayıptı! 72 yaşındaki adamdan acı haber
Güncel

1 haftadır kayıptı! 72 yaşındaki adamdan acı haber

Edirne'de bir haftadır kayıp olan 72 yaşındaki Ruşit Söz'den acı haber geldi. Demans hastası olduğu öğrenilen Söz'ün cansız bedeni, yürütülen arama çalışmaları sonucu ağaçlık alanda bulundu.

AA28 Nisan 2026 Salı 21:18
Demans hastası olduğu öğrenilen Söz'ün, 22 Nisan'da evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu.

Ekipler, yürütülen çalışmalarda Söz'ün şehirlerarası otobüs terminalinde, minibüslerin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerine ulaştı.

Cep telefonunun son olarak Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi civarında sinyal verdiği tespit edilen Söz için arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, EDAK ile Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, yerleşke çevresinde dron ve iz takip köpeği yardımıyla arama yaptı.

Söz'ün ailesi ve yakınları da çalışmaları takip etti. Yapılan aramada Söz'ün cansız bedeni, lojmanların bahçesindeki ağaçlık alanda bulundu.

Ruşit Söz'ün cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

