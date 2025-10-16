İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

1 kişi hayatını kaybetmişti! İETT otobüsünün karıştığı kazada motosiklet sürücüsü tutuklandı

Çekmeköy'de, tartıştığı İETT otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybedip durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin motosiklet sürücüsü K.P. tutuklandı.

1 kişi hayatını kaybetmişti! İETT otobüsünün karıştığı kazada motosiklet sürücüsü tutuklandı
Olay, geçtiğimiz gün Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Trafikte motosiklet sürücüsüyle tartışan İETT otobüs şoförü sinir krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybedip otobüs durağına dalmıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan motosiklet sürücüsü K.P., "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan tutuklandı. Otobüs şoförünün ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

