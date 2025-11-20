İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9418
  • ALTIN
    5547.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1 kişi zehirlenerek hayatını kaybetmişti! Geminin 2. kaptanı tutuklandı
Güncel

1 kişi zehirlenerek hayatını kaybetmişti! Geminin 2. kaptanı tutuklandı

Marmara Denizi'nde bulunan Panama bayraklı tanker gemisinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı zehirlenme olayında gözaltına alınan geminin 2. kaptanı tutuklandı.

AA20 Kasım 2025 Perşembe 23:25 - Güncelleme:
1 kişi zehirlenerek hayatını kaybetmişti! Geminin 2. kaptanı tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 19 Kasım saat 17.30 sıralarında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı "Swanlake" isimli gemiden zehirlenme ihbarı alınması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığının belirlendiği kaydedilen açıklamada, hayatını kaybeden kişinin ölü muayene ve otopsi işlemlerinin tamamlandığı aktırıldı.

Açıklamada, gemide yapılan ilk incelemede slop tankındaki gaz oranının maksimum seviyeye çıkması üzerine, ölen ve yaralanan gemi personelinin tedbirsiz şekilde tanka girmesi nedeniyle olayın gerçekleştiğinin tespit edildiği bildirildi.

Alınan bilirkişi raporunda sorumluluğu bulunduğu tespit edilen geminin ikinci kaptanının gözaltına alındığı ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı aktarılan açıklamada, olayda ölen ve yaralananlar ile sorumluluğu bulunan kişilerin yabancı ülke vatandaşları olması nedeniyle, soruşturmanın Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütüldüğü bilgisi verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.