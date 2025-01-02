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  • 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiye yaralamıştı! Noel Baba kostümlü saldırgan tutuklandı
Güncel

1 kişiyi öldürüp, 1 kişiye yaralamıştı! Noel Baba kostümlü saldırgan tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yılbaşı gecesi çıkan kavgada kendisine saldıran 21 yaşındaki Bakır Şahan Saçaklı'yı bıçaklayarak öldüren, Nesrullah T.'yi ise yaralayan Noel Baba kostümlü 17 yaşındaki Ali Osman G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA2 Ocak 2025 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
1 kişiyi öldürüp, 1 kişiye yaralamıştı! Noel Baba kostümlü saldırgan tutuklandı
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Serdivan'da yılbaşı gecesi otomobille tur atan Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T.'nin içinde bulunduğu grup ile Noel Baba kostümü giyen Ali Osman G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ayrılan taraflar, gece yarısına doğru bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta yeniden karşılaştı. Noel Baba kostümlü Ali Osman G., burada grubun saldırısına uğradı. Ali Osman G. de yanında bulunan bıçağı çekip Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı'yı bıçakladı.

KAVGAYA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLEN 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bakır Şahan Saçaklı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Saçaklı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Nesrullah T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Bu arada kavga anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u, sorguları sonrası serbest bırakıldı. Ali Osman G. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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