1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs bankalar, müzeler, PTT, sağlık ocakları resmi kurumlar açık mı?

1 Mayıs bankalar, müzeler, PTT, sağlık ocakları resmi kurumlar açık mı? sorularına yanıt aranıyor. Türkiye’de ve dünyada birçok ülkede İşçi ve Emekçiler Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs’ta bazı kurumları kapalı olacak. Ülkemizde 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi. Bugün Türkiye'de kargo şubelerinin birçoğu çalışmaktadır. Açık olan şubeleri kargo şirketlerinin resmi internet sitelerinden öğrenebilirsiniz. Resmi kurumlarda, bankalarda, PTT’lerde, hastanelerde işleri olan vatandaşlar ise hangi kurumun açık hangi kurumun kapalı olduğunu merak ediyor. İşte 1 Mayıs’ta tatil olan kurumlar…

1 MAYIS'TA PTT, BANKALAR, SAĞLIK OCAKLARI, HASTANELER VE KARGOLAR TATİL Mİ?

Her yıl kutlanan bu özel gün, bu sene Çarşamba gününe denk geliyor ve bu bağlamda belirli araştırmalar da artış gösterdi. Öyle ki, bireylerin yanıtını aradığı soruların başında '1 Mayıs PTT ve bankalar çalışıyor mu?' ve '1 Mayıs'ta eczane, sağlık ocakları, hastaneler ve kargolar açık mı?' soruları öne çıkıyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Emekçi Bayramı Türkiye'de resmi tatildir. Bu nedenle resmi kurumlar da tatildir.

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs günü bankalar ve tüm banka şubeleri kapalıdır.

1 MAYIS PTT AÇIK MI?

1 Mayıs 2019 Çarşamba günü bankalar gibi PTT şubeleri de hizmet vermeyecek.

Bankalarda olduğu gibi PTT'lerde de işlemler bankamatiklerden yürüyecek. PTT işlemlerinizi bugün ya da perşembe günü yapabilirsiniz.

KARGO ŞUBELERİ BUGÜN AÇIK MI?

Bugün Türkiye'de kargo şubelerinin birçoğu çalışmaktadır. Açık olan şubeleri kargo şirketlerinin resmi internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE'DE 1 MAYIS'IN TARİHÇESİ

Osmanlı Devleti döneminde işçi örgütlenmesinin en gelişmiş olduğu yer Selanik'ti ve 1911 yılında burada tütün, liman ve pamuk işçileri, 1 Mayıs gösterisi düzenleyerek bu günü kutladılar.

1912 yılında İstanbulda ilk defa 1 Mayıs kutlaması gerçekleşti.

1923 yılında 1 Mayıs günü yasal olarak "İşçi Bayramı" ilan edildi.

1924te hükümet kitlesel 1 Mayıs kutlamalarını yasakladı.

1925te çıkan Takrir-i Sükun Yasası, İşçi bayramını kutlamayı yasakladı ve uzun yıllar bu yasak geçerliliğini korudu.

1935 yılında 1 Mayısa "Bahar ve Çiçek Bayramı" adı verildi ve ücretsiz tatil günü ilan edildi.

1980 Darbesi sonrası resmi tatiller arasından çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında tekrar resmi tatil olarak ilan edildi.