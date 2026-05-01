  • 1 Mayıs'ta en acı haber: Ankara'da 2 işçi can verdi
Güncel

1 Mayıs'ta en acı haber: Ankara'da 2 işçi can verdi

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kontrolden çıkan bir kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden iki işçinin kimlikleri belirlendi. Feci kazada yaşamını yitirenlerin Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olduğu öğrenildi.

IHA1 Mayıs 2026 Cuma 12:42 - Güncelleme:
1 Mayıs'ta en acı haber: Ankara'da 2 işçi can verdi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

İşçilerin Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Kırkkonaklar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana gelen olayda, kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulan bir su firmasına ait kamyonetin altında kalan Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı iki işçi hayatını kaybetti.

Metrelerce sürüklenen kamyonetten atlayan sürücünün de yaralandığı kazada hayatını kaybeden işçilerin Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

  • 1 Mayıs
  • işçi kazası
  • işçi ölüm
  • acı haber

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

