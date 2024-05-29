İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2024 Çarşamba / 22 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2306
  • EURO
    34,896
  • ALTIN
    2427.97
  • BIST100
    10531.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1 Mayıs'ta polise saldırmışlardı... 30 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Güncel

1 Mayıs'ta polise saldırmışlardı... 30 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen ve polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 30'u hakkında 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
1 Mayıs'ta polise saldırmışlardı... 30 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin aralarında "Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede 25'i tutuklu 30 şüphelinin "görevi yaptırmamak için direnme" "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3'er yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

- OLAY

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterileride Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyet güçlerince yapılan çalışmalarda, olaylara karıştığı belirlenen 12 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.