  1 milyon 203 bin TL'lik ''rüşvet'' mütalaası: Belediye Başkanı Ekmel Cönger için zincirleme suç talebi
1 milyon 203 bin TL'lik ''rüşvet'' mütalaası: Belediye Başkanı Ekmel Cönger için zincirleme suç talebi

Kırıkkale'de Keskin Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' davasının görülmesine devam edilirken; Cumhuriyet savcısı mütalaasında, müteahhit M.Y. tarafından Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e gönderilen 1 milyon 203 bin TL'nin iş karşılığı rüşvet olduğunu belirterek, Başkan Cönger hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet alma' ve belli haklardan yoksun bırakılma hükümleri uyarınca ceza talep etti.

IHA15 Mayıs 2026 Cuma 11:53 - Güncelleme:
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık müteahhit M.Y. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya katılmayan Başkan Cönger'in avukatı, müvekkiline ait belediye görevlendirme yazısını mahkemeye sundu. Sanık avukatları, mahkeme heyeti ve hakim hakkında yeniden reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmanın 1 Haziran'a ertelenmesine karar verdi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, müteahhit sanık M.Y. tarafından Ekmel Cönger'e gönderildiği belirtilen 1 milyon 203 bin TL'nin, belediyeden iş alınması karşılığında "rüşvet" olduğu yönünde değerlendirme yapıldı. Ekmel Cönger hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 252/2-1 maddesi kapsamında "rüşvet alma", 43/1 maddesi kapsamında "zincirleme suç" ve 53. maddesi kapsamında "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Sanık müteahhit M.Y. hakkında ise TCK'nın 252/1 maddesinde düzenlenen "rüşvet verme", 43/1 maddesindeki "zincirleme suç", 53. madde ve 58/6-7 maddeleri kapsamında "mükerrirlere özgü infaz rejimi ile infazdan sonra denetimli serbestlik" hükümlerinin uygulanması istendi.

