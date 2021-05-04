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1 milyon 590 bin boş makaron yakalandı

Nevşehir'de 1 milyon 590 bin boş makaron ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA04 Mayıs 2021 Salı 14:41 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 14:41
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Kente kaçak yollarla makaron getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avanos yolundaki kontrol ve denetleme noktasında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta, üzerinde sahte bandrol bulunan 1 milyon 590 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanununa'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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