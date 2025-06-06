1 milyon dolarlık rüşvetin altından CHP Genel Başkan Yardımcısı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia edilen kilit isim Aziz İhsan Aktaş, savcılığa para transfer dekontları, döviz çekimleri, otel kayıtları ve noter sözleşmesi örnekleriyle verdiği ifadesinde, CHP'li belediyelerdeki rüşvet ağını belgeledi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor. Düzenlenen 5. dalga operasyon ile aralarında CHP'li vekilleri ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınırken, soruşturmanın kilit ismi Aziz İhsan Aktaş itirafçı olduktan sonra bomba iddialarda bulundu. 30 Nisan'da tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, 15 Mayıs'ta cezaevinden dilekçe verip ifade vermek istediğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Aktaş, yolsuzluğun boyutunu gösteren çarpıcı bilgiler verdi. Rüşvet ağının Adana Seyhan ve Ceyhan Belediyesi'nden CHP Genel Başkan yardımcısına kadar uzandığı da görüldü.

1 MİLYON DOLAR RÜŞVETE CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BULUT ORTAK OLDU

Aziz İhsan Aktaş, 19 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in kocası Celal Tekin ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ile bir araya geldiklerini, Seyhan Belediyesi'nden kendisine, kardeşlerine ve akrabalarına ait hakediş alacaklarının ödenmesi karşılığında 1 milyon dolar para talep edildiğini anlattı.

Sabah'ın haberine göre, Aktaş "paranın çekilme saatlerine dikkat edildiğinde görüleceği üzere, parayı almadan hakediş ödemesinin yapılmayacağının belirttiler. Aynı gün Ankara'dan Yıldız, İvedik ve Ümitköy şubelerinden 3 parçada toplam 1 milyon dolar çekilerek, Celal Tekin'e Ankara İncek Kızılcaşar'da bulunan Atılım Üniversitesinin yakınında teslim edildi. Aynı gün 75 milyon lira hakediş ödemesi gerçekleştirildi. Celal Tekin'e teslim edilen 1 milyon dolar Burhanettin Bulut ve Celal Tekin arasında paylaşılmış" dedi. Geçtiğimiz yıl 19 Temmuz'da Bilginay firmasının hesabından Ramazan Murat tarafından 3 farklı şubeden parçalar halinde toplamda 1 milyon doların çekilmesinin ardından aynı gün Seyhan Belediyesi'nin 75 milyon lira ödediği dekontlar da savcılığa sunuldu.

"BAŞKAN YARDIMCISININ DÜĞÜNÜNÜ YAPTIK"

Aziz İhsan Aktaş, Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Başkan Yardımcısı Alican Abacı'yla ilgili bazı belediye bağlantılı ödemelerin usulsüz şekilde kişilere ve özel şirketlere aktarıldığını, araç alımları ve düğün organizasyonları gibi giderlerin üçüncü şahıslara ödetildiğini anlattı. Aktaş'ın iddiasına göre, Rıza Akpolat'a ait olduğu öne sürülen Emza adlı şirketin hesabına araç bedeli olarak elden yatırılan paralar, 7,5 milyon TL tutarında bir ödeme ile başladı. Bu meblağ, 25 Şubat 2021 tarihinde Etiler'de Fahri Aksoy ve Alican Abacı'ya elden teslim edildi. Ardından söz konusu paranın bir bölümü araç alımlarında kullanılırken, kalan kısmı ise Akpolat ve Aksoy arasındaki "diğer hesaplar" için mahsuplaştırıldı.

Aktaş ayrıca Alican Abacı'nın düğün organizasyonuna dair giderlerin bir bölümünün kendi akrabalarına ödetildiğini, bu organizasyon için Gişe Organizasyon adlı firmaya üçüncü kişiler üzerinden ödeme yapıldığını belirtti. Firmanın sahibi İsmail Yoğurtçu'nun kimlik bilgileri ve ticaret sicili kayıtları da ifadesinde yer aldı. Daha çarpıcı bir başka iddiaya göre, Alican Abacı'ya lüks bir Volvo marka araç satın alındı. Araç, resmi kayıtlarda önce farklı şirketler üzerine tescil edilmiş, nihayetinde Fikret Demir adına kaydedilmişti. Aktaş, bu kişinin Abacı'nın tüm malvarlığını devrettiği kişi olduğunu öne sürdü.

Bahse konu aracın hâlen Abacı'nın eşinin kullanımında olduğu da ifadede yer aldı. Aktaş ayrıca, kardeşleri ve yakınlarının şirketlerine ait hakediş alacaklarının ödenmesi için Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın talimatıyla, koruması ve şoförü aracılığıyla 600 bin doların Kuveyt Türk Katılım Bankası Acıbadem Şubesi'nde elden teslim edildiğini iddia etti. Banka dekontlarının ve ödeme tarihlerinin mevcut olduğu da söyledi. İfadeye göre, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ait olduğu öne sürülen Emza Akaryakıt Ltd. Şti. adına kayıtlı iki araç, 5 Haziran 2024 tarihli çeklerin ödenmesi üzerine, 10 Haziran 2024'te baskı yoluyla Babil Oto Ltd. Şti. üzerinden satın aldırıldı.

SEÇİM ÇALIŞMASI İÇİN 5,5 MİLYON RÜŞVET

Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın, kardeşleri ve akrabalarına ait hakediş ödemelerinin yapılması karşılığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Utku Caner Çankaya'nın seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç talep ettiğini de anlattı. Aktaş'ın toplam 5,5 milyon liralık ödeme talebi kapsamında, 1,5 milyon lira nakit olarak Yusuf Akın tarafından çekilerek Akın Kumanlı'ya elden teslim edildi.

Kalan 4 milyon ise yine Yusuf Akın tarafından farklı tarihlerde Akın Kumanlı'nın hesabına aktarıldı. Bu paraların Akın Kumanlı tarafından seçim organizasyonunu yöneten isimlerden biri olduğu belirtilen Erhan Daka'ya elden verildiği belirtti. Aktaş iddialarla ilgili banka dekontlarını da savcılığa sundu. Avcılar'daki seçim kampanyasında kullanılmak üzere tahsis edildiği iddia edilen 16 aracın plaka, marka ve model bilgilerini içeren bir liste de soruşturma dosyasına eklendi. Araçların Erhan Daka'nın kontrolünde sahada kullanıldığı belirtildi.

SEÇİM ÇALIŞMALARINA 8 ARAÇ

Beşiktaş Belediye Başkan yardımcısı Alican Abacı'nın Beşiktaş Belediyesi'ndeki hakediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney'in seçim çalışmaları kapsamında kullanması için araç talep ettiğini de anlatan Aktaş, verdikleri 8 aracın listesini de savcılığa verdi.

Kardeşlerinin ve yakınlarının firmalarının Beşiktaş Belediyesinde araç kiralanması ile ilgili ihaleler aldığını, belediye ihale kapsamında yer alan araçlar dışında kardeşlerinden fazladan araç talep ettiğini, bu araçların hiçbiri ihale evraklarında yer almadığını anlatan Aktaş, "Bu araçlar başta Beşiktaş Belediyesi'nin başkan, başkan yardımcılarının yakın çevrelerine, CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığında kullanıldığını biliyorum. Beşiktaş Belediyesinin zorlamasıyla Hakan Bahçetepe' ye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olmadan önce araç teslim edildiğini öğrendim. Belediye Başkanı olduktan sonra araç defaten istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Halihazırda yakında çevresince bu araç kullanılmaya devam etmektedir" dedi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI'NA KIYAK

Aktaş'ın ifadesinde öne çıkan bir diğer iddia ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında oldu. Buna göre, Beşiktaş Belediyesi'nin yönlendirmesiyle, Çelik adına bir araç için noter huzurunda kiralama sözleşmesi düzenlendi; ancak belirtilen kira bedeli hiçbir zaman ödenmedi. Aktaş sözleşmenin örneğini de Savcılığa teslim etti. Söz konusu sözleşmede aracın 11 Ocak 2024 tarihinde Beşiktaş 6. Noterliği'nde yapılan sözleşmeyle İl Başkanı Çelik'e verildiği belirlendi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİNE KAZI İZNİ KARŞILIĞINDA RÜŞVET

Aziz İhsan Aktaş Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin, bir elektrik hattı kazı izni için 300 bin dolar rüşvet aldığını da anlattı. İfadeye göre, TEM Otoyolu kenarında bulunan bir AVM ve akaryakıt istasyonu projesi için ihtiyaç duyulan elektrik hattı kazı izni için Aktaş'ın ortağı olduğu firma tarafından başvuru yapıldı. Bu süreçte Başkan Bahçetepe'nin para talebi önce Baki Aydöner aracılığıyla iletildi, ardından bu talep Seza Büyükçulha tarafından projede görevli Gürkan Dölekli'ye bildirildi. Bahçetepe'nin istediği paranın, Ankara'daki bir dövizciden İstanbul'daki Kapalıçarşı'daki dövizciye gönderildiği ve paranın oradan Özer Ayık tarafından alındığı belirtildi.

Aktaş'ın ifadesine göre, Özer Ayık bu parayı bizzat Hakan Bahçetepe'ye teslim etti. Kazı izniyle ilgili görüşmelerin gerçekleştiği döneme ait telefon sinyal kayıtları (HTS verileri) incelendiğinde tarafların bir araya geldiğinin tespit edilebileceği iddia edildi. Tanık, ayrıca Gaziosmanpaşa'daki AVM projesinde belediye işlemlerini kolaylaştıran Seza Büyükçulha'nın, bu destek karşılığında da bir kahve zincirine, AVM içindeki en büyük dükkanın tahsis edilmesini ve AVM'de başka bir kahve markasının yer almaması koşulunu dayattığını öne sürdü. Bu şartların Gürkan Dölekli tarafından kabul edildiği belirtildi.

İMAMOĞLU TALİMAT VERDİ! "CHP'DEN İHALE ALANDAN SEÇİM PARASI"

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ortaya çıkan iddialar CHP İstanbul İl Örgütü ve 2024 yerel seçim sürecine kadar uzandığını da ortaya koydu. Aziz İhsan Aktaş, CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın, kendisini Esenyurt Shareton Otel'de bizzat arayarak para talep ettiğini öne sürdü. Karabat, Aktaş'a, "Ekrem Başkan'ın talimatı var. İstanbul'da CHP'li belediyelerden ihale alan firmaların seçim için para vermesi gerekiyor. Para vermeyenler seçimden sonra olmayacak, alacakları da ödenmeyecek" diyerek doğrudan para talebinde bulunduğu anlattı.

Aktaş, görüşme sırasında yanında "Mustafa Selanik" mahlasını kullanan Mesut Aykın isimli kişinin de bulunduğunu belirtti. Aktaş, istenen paranın Ömer Güngör aracılığıyla teslim edildiğini, ödeme miktarının ise banka kayıtları üzerinden teyit edilip savcılığa sunulacağını ifade etti.

"CEYHAN BELEDİYESİNE DE RÜŞVET VERDİK"

Ceyhan Belediyesi'nde önceki ve mevcut dönemlere ilişkin ciddi usulsüzlük ve rüşvet iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. Önceki başkan Hülya Erdem döneminde belediyenin Barka ile çalıştığını sonraki dönemde Kadir Aydar'ın belediye başkanı olduktan sonra 21-22 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'a geldiğini otelde konakladığını anlatan Aktaş, "babası Mustafa Aydar ise 25-26 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul' a geldi. Otele yerleştirdik. 26 Temmuz 2024 günü Koşuyolu'nda bulunan şirket merkezine geldi. Akrabalarımın önceki döneme ait alacaklarının ödemesi için Yumurtalık'ta aile şirketleri Öztaş Müt. Taş. Ltd. Şti adına kayıtlı 2 dairenin 20 milyon liraya alınmasını istedi. 09 Ağustos 2024 tarihinde iki dairenin tapusu ipotekli olarak yeğenim Uğur Aktaş' a devredildi. 14 Ağustos 2024 tarihinde dairelerin ikisine rayiç bedel olarak 4 milyon ödendi. 06 Kasım 2024 tarihinde bankadan çekilen 300 bin doları Ankara' da Kadir Aydar' a bizzat kendim teslim ettim.

Kadir Aydar ile ortak HTS kayıtlarıma bakıldığında nerede teslim ettiğim görülecektir. 16 Ekim 2024 tarihinde Mustafa Aydar'ın yeğeni Zafer Yaman ile Hakan Toprak olarak hatırladığım iki kişi İstanbul'a geldi. 17 Ekim 2024 tarihinde Zafer Yaman'a Koşuyolu'nda 6 milyon lira teslim edildi. Kaldıkları otel masrafları da bizler tarafından karşılandı. Tapular üzerinde halen ipotek vardır" dedi. Aktaş, savcılığa bankadan yapılan transferler, 6 milyon lira ve 300 bin dolar para çekimine ait dekontları da sundu.

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