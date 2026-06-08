1 milyon kadına ulaşacak dev proje: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfından işbirliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vakfın Kandilli'deki binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sıfır atık bilincinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve sosyal hizmet alanlarında kalıcı hale getirilmesi amacıyla Sıfır Atık Vakfıyla işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi.

Göktaş, Türkiye'nin güçlü bir sosyal devlet geleneğine sahip olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetinin temelinde her daim insan vardır. Bu doğrultuda aileyi, toplumu ve çevreyi aynı sorumluluk bilinciyle gözeten bir anlayışıyla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz ekseninde milletimizin refahını kalıcı hale getiren projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve çevre bilincinin güçlenmesinin sadece doğayı korumadığını dile getiren Göktaş, bunun aynı zamanda aile bütçesini, toplumun esenliğini ve nesiller arası bağı da güçlendirdiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, "Bugün, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen dünyanın en büyük çevre seferberliği, 'Sıfır Atık Hareketi' bu sorumluluğun en güçlü ifadesidir. Biz de Bakanlık olarak bu vizyonu kendi hizmet alanlarımızda somut çalışmalarla destekliyoruz. Sosyal yardım uygulamalarımızla, sıfır atık bilincini yaygınlaştırıyoruz." diye konuştu.

Bakanlık bünyesindeki tüm kuruluşların "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" aldığını, 580 Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 89 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) projesinde bu doğrultuda faaliyetler yürüttüklerini anlatan Göktaş, bu merkezlerde geri dönüşüm, yeniden kullanım ve ileri dönüşüm uygulamalarını günlük yaşamın bir parçası haline getirdiklerini kaydetti.

Kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlara sıfır atık, geri dönüşüm ve karbon ayak izi farkındalığı eğitimleri verildiğine dikkati çeken Göktaş, Vefa Programı kapsamında hizmet sunulan 132 bin 880 hanede de "sıfır atık" yaklaşımının günlük yaşamın parçası haline getirilmesine destek olduklarını vurguladı.

Göktaş, Türk Hava Yollarıyla yürütülen "Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi" kapsamında atık malzemelerin huzurevleri ve engelsiz yaşam merkezlerinde yeniden değerlendirildiğinin, projenin Ankara ve İstanbul'un ardından farklı illerde yaygınlaştırılacağının altını çizdi.

Kadınların çevre ve iklim politikalarındaki rolünün güçlendirilmesine yönelik çalışmalarından bahseden Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu yaklaşımımızın en somut göstergelerinden biri, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızdır. Eylem planında önemli bir boyutu ise 'çevre ve iklim değişikliğini' ilk kez müstakil bir politika alanı olarak ele aldık. Ayrıca, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulumuz bünyesinde 'İklim Değişikliği, Çevre ve Kadınların Rolü Alt Komitesi'ni oluşturduk. Bu doğrultuda kadınların bu alanda karar alma süreçlerine, üretim modellerine ve yerel uygulamalara daha güçlü katılımını destekliyoruz. İl Eylem Planlarıyla çevre ve iklim okuryazarlığını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yine TÜBİTAK işbirliğiyle, temiz teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimci kadınları güçlendiriyoruz. 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam' projesiyle kadınların sıfır atık bilincini hanelerden yerel yaşama taşıyan öncü aktörler haline getirmelerini amaçlıyoruz."

Bakan Göktaş, imzalanan protokol kapsamında 81 ilde birer "Kadın Sıfır Atık Elçisi" belirleyeceklerini aktararak, "Böylece kadınlara yönelik eğitimlerle, yerelde farkındalığı artıracağız. İklim uyum çalışmalarını daha güçlü bir zemine yerleştireceğiz. Kadın kooperatiflerimizle atık malzemelerin ekonomik değere dönüşmesini destekleyeceğiz." bilgisini paylaştı.

Anne-çocuk atölyeleri ve eğitim programlarıyla çocuklarda sıfır atık bilincinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesini hedeflediklerine işaret eden Göktaş, "Proje kapsamında yaklaşık 1 milyon kadına ulaşacağız. Bunun yanı sıra kadınların iklim kaynaklı risklerden nasıl etkilendiğini analiz ederek, buradaki 4 pilot ilimizde uygulandığımız projelerle de aldığımız çıktılarla bütün Türkiye'ye kalıcı politika haline getirmeyi öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

"SIFIR ATIK KÜLTÜRÜNÜ TOPLUMUN HER KESİMİNE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise Emine Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin toplumsal bir dönüşüm haline geldiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla imzalanan protokol sayesinde ailelerde çevre bilincini güçlendirmeyi, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı ve sıfır atık kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Ağırbaş, "Küresel bir başarı hikayesine dönüşen 'Sıfır Atık Hareketi'ni sosyal politikalarla destekleyerek daha geniş kitlelere ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ağırbaş, Sıfır Atık Haftası kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik gerçekleştirildiğini, Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyondan fazla kişinin katıldığını, Sıfır Atık Forumu'na ise 183 ülkeden 5 binden fazla kişinin iştirak ettiğini anımsattı.

Aile, çocuk ve kadın odaklı çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Ağırbaş, "86 milyon olarak el ele, kol kola, omuz omuza, daha yaşanabilir bir dünyayı, daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize biz yürekten inanıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ile Ağırbaş tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN KAPSAMI

Protokolle, sıfır atık yaklaşımının toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması, ailelerde çevre bilincinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve sosyal hizmet alanlarında çevresel farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Söz konusu işbirliğiyle aile temelli çevre bilincinin geliştirilmesi, kadınların ve gençlerin sürdürülebilir yaşam kültürüne katkılarının artırılması, sosyal hizmetlerden faydalanan bireylerde sıfır atık farkındalığının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluğun toplumsal dayanışma anlayışıyla güçlendirilmesi amaçlanıyor.