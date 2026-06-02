1 milyon kişilik hedef! İstanbul'da Sıfır Atık Festivali başlıyor

Festival alanında gerçekleştirilen toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş katıldı.

Toplantıda konuşan Ağırbaş, festivalin yalnızca bir etkinlik organizasyonu olmadığını, İstanbul ve Türkiye'nin geleceğine yönelik büyük bir toplumsal dönüşüm hareketinin parçası olduğunu söyledi.

İstanbul Valiliği işbirliğiyle 1-7 Haziran tarihlerinin "İstanbul Sıfır Atık Haftası" ilan edildiğini belirten Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte karşılık bulan bir marka haline geldiğini vurguladı.

İstanbul Sıfır Atık Haftası boyunca kentin 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinliğin hayata geçirileceğini kaydeden Ağırbaş, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katkılarıyla geniş katılımlı bir organizasyon gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Anadolu'da yüzyıllardır uygulanan sıfır atık kültürünü ortaya koyan kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini aktaran Ağırbaş, vakıf olarak hazırladıkları "Anadolu'da Sıfır Atık Uygulamaları" kitabını da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Ağırbaş, İstanbul'un sıfır atık alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline gelmesini hedeflediklerini, bu vizyonun iki temel ayak üzerine kurulduğunu ifade etti.

Bu kapsamda 5-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na bu yıl 183 ülkeden temsilcinin katılacağını söyleyen Ağırbaş, forumda 120'den fazla bakan, 200'ü aşkın belediye başkanı ve 500'den fazla uluslararası paydaşın yer alacağını kaydetti.

Ağırbaş, "Dünya Ekonomik Forumu gibi, Davos gibi farklı farklı paydaşların olduğu bir yapıya kavuştuk. 500'den fazla uluslararası paydaşla Sıfır Atık Forumu'nu yapıyoruz. İkinci en büyük etkinliğimiz ise vatandaşlarımızla beraber kutlayacağımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın liderliğinde yapacağımız Sıfır Atık Festivali. Sıfır Atık Festivalimize 1 milyon hemşehrimizi bekliyoruz. Burada konserlerimiz, etkinliklerimiz, atölye çalışmalarımız var. Temel hedefimiz, enerji verimliliğini bu topraklarda yaygınlaştırmak ve bu bağlamda yapacağımız çalışmalarla ülkedeki enerji sarfiyatını aşağı çekmek ve Türkiye'de bir ilke imza attığımızın altını özellikle çizmek istiyorum." diye konuştu.

Festival hazırlıklarında sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hareket ettiklerini belirten Ağırbaş, kısa süre önce aynı alanda gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali'nin altyapısından yararlandıklarını söyledi.

Festival alanında yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi veren Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Festivalimiz 4 gün boyunca her yaştan vatandaşımıza hitap eden, birbirinden değerli içeriklerle dolup taşacak. Bu bağlamda sıfır atık bilincini çocuklarımıza ve ailelerimize aşılayacak sergilerimiz, sanat dönüşüm atölyelerimiz, çocuk sanat sokağımız olacak. 100'ün üzerinde sanatçımız geri ve ileri dönüşüm alanındaki çalışmalarını vatandaşlarımızla buluşturacak, çevre farkındalığını zihinlere nakledecek. Sıfır atık bilincini insanların hayatına nakşedeceğimiz müze çalışmalarımız olacak. YTB ve TİKA'nın, uluslararası mutfaklarla alakalı çalışması olacak. Atıksız mutfak alanımızda, mutfakta sıfır atığın sırrını önereceğiz. Enerji verimliliğiyle alakalı bolca etkinlik yapılacak."

Ağırbaş, gündüz programlarının dışında çok sayıda ünlü şarkıcının da akşam konserlerinde sahne alacağını kaydetti.

Festival boyunca oluşacak atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine dahil edileceğini vurgulayan Ağırbaş, organizasyonu minimum atıkla tamamlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

İstanbul Valisi Gül de önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını ifade ederek, Sıfır Atık Hareketi'nin Emine Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde küresel bir karşılık bulduğunu hatırlattı.

Vali Gül, "Amacımız, İstanbul'umuzu sıfır atığın başkenti yapmak. Olur mu bu? Olur. Bizim vakıf kültürümüz israf etmemenin, aslında sıfır atığın da temellerini oluşturan bir hareket. Bununla birlikte bu festivalde Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde Enerji Bakanlığımızın destekleriyle İstanbullu hemşehrilerimize, özellikle gençlerimize unutamayacakları bir hafta geçirteceğiz. Buraya gelindiğinde adeta paranın geçmediği, ailecek çocuklarla gençlerle annenin, babanın el ele tutuşup birlikte vakit geçirebilecekleri ve bunu tekrarlamak isteyebilecekleri bir deneyim gerçekleştirecekler." dedi.