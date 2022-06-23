1 milyon liralık çalıntı araç seyir halindeyken bulundu

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan bir otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jasat Dedektif Timleri ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 3 şüphelinin olayın gerçekleştiği iş yerine gelerek, bürodaki masa çekmecesinden otomobilin anahtarını aldığı ve güvenlik kamera kayıt cihazını da çaldıkları tespit edildi.

BAŞKA BİR ARAÇTAN ÇALDIKLARI PLAKAYI LÜKS ARACA TAKMIŞLAR

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Erenköy Mahallesi'nde bulunan Oto Sanayi Sitesi'ne tamir için bırakılan başka bir araçtan plaka çaldıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, çalıntı plakayı Organize Sanayi Bölgesi'nden çaldıkları lüks otomobile takarak yola devam ettikleri saptandı. Sonrasında da Ihlamurkent Mahallesi'nde bulunan başka bir iş yerine gelen şahıslar, piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL'yi bulan dış cephe filesi çaldıkları tespit edildi.

EKİPLERİN TAKİBİ ESNASINDA OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, çalıntı otomobilin 71 Evler Mahallesi'nde seyir halinde olduğu belirlendi. Yaşanan takibin ardından şüpheliler, çaldıkları otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı. Gerekli incelemelerin ardından otomobil sahibine teslim edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.