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1 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Söz, Çukur, Vuslat dizilerinden kim birinci?

1 Nisan reyting sonuçları merakla bekleniyor. Televizyon dizilerinin ve programlarının gündeminde olan reyting sonuçları büyük önem taşıyor. Türkiye’de gerçekleşen 31 Mart yerel seçimler sonrasın önemli bir günde yayınlanan diziler, programlar ve takipçileri nasıl bir reyting sonucu çıkacağını merakla bekliyor. Çukur, Söz ve Vuslat dizilerini seven izleyiciler büyük bir heyecan içinde. Reyting sonuçlarıyla ilgili resmi açıklama yapılır yapılmaz sizinle paylaşacağız. Geçen haftaki (25 Mart) sonuçlar baktığımızda AB’de ve Total’de de Türkiye-Moldova 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Karşılaşması birinci olmuştu. İşte haberimizin detayları…

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1 Nisan reyting sonuçlarının yayınlanıp yayınlanmadığı merakla bekleniyor. Türkiye’de gerçekleşen 31 Mart yerel seçimler sonrası önemli bir günde yayınlanan diziler, programlar ve takipçileri nasıl bir reyting sonucu çıkacağını merakla bekliyor. Tartışma programlarımı zirveye oynayacak yoksa her zamanki gibi diziler mi? Çukur, Söz ve Vuslat dizilerini seven izleyiciler büyük bir heyecan içinde. Reyting sonuçlarıyla ilgili resmi açıklama yapılır yapılmaz sizinle paylaşacağız. Geçen haftaki (25 Mart) sonuçlar baktığımızda AB’de ve Total’de de Türkiye-Moldova 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Karşılaşması birinci olmuştu. İşte haberimizin detayları…

 

1 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

1 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

 

25 MART REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTEL

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

 

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

 

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

 

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu 

Seçim 2019 Gün boyu 24 ve 360´da...

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