1 Nisan şakası nereden çıktı? sorusunun yanıtı, bu günün şaka günü olarak anılmasının nedenini merak edenler tarafından araştırılıyor. Tarihi kaynaklarda bugün İspanya olarak bilinen ve Müslümanların yurdu olan Endülüs'te yaşananlar sonrasında 'hile günü' olarak anılan 1 Nisan'ın bugünkü şaka günüyle ilişkili olduğuna dair kuvvetli bilgiler yer alıyor. Peki 1 Nisan şakası nasıl ortaya çıkmıştır, tarihte bugün ne oldu? İşte detaylar...

1 NISAN ŞAKASI NEREDEN ÇIKTI?

Tarihi kaynaklarda bugün İspanya olarak bilinen ve Müslümanların yurdu olan Endülüs'te yaşananlar ve sonrasında 'hile günü' olarak anılan 1 Nisan'ın bugünkü şaka günüyle ilişkili olduğuna dair kuvvetli bilgiler yer alıyor.

1 NİSAN ŞAKASI NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

1 Nisan için bilinen günün ortaya çıkış tarihi şu şekilde anlatır:

15. yüzyılın sonlarında, Haçlı ordusu İspanya'daki Endülüs Müslümanlarının son kalesini (Gırnata) kuşatır. Uzun süren bir kuşatma olmasına rağmen, kış aylarının da etkisiyle, kale korunabilmektedir.

Durumun zorluğunun bilincinde olan Haçlı ordusunun komutanı kaleyi düşürmek için değişik taktikler düşünmektedir. En sonunda aklına bir fikir gelir. 31 Mart gecesi kalenin önüne giderek bir elinde Kur an bir elinde İncil, kaledekilere seslenir;

"Şu iki kitap üzerine yemin ederim ki, teslim olursanız bu akşam size bir şey yapmayacağım" der. Bunun üzerine gerekli görüşmeler sonrasında Müslümanlar canlarının kurtarılması karşılığında kaleyi teslim ederler. Ertesi gün sabah, yani 1 Nisan sabahı, Haçlı ordusu komutanı bütün Müslümanların öldürülmesi için emir verir. Bunun üzerine Müslümanlar , 'Bizi öldürmeyeceğinize dair yemin etmiştiniz, bize söz vermiştiniz' derler.

Bu söz üzerine Haçlı ordusunun komutanı "Benim sözüm size dün akşam içindi, bugün için size bir sözüm yoktur" diye cevap verir ve Bütün Müslümanlar orada şehit edilirler. Hikaye'ye göre o gün bugündür. 1 Nisan Hristiyanlar arasında Hile Günü olarak kutlanmaktadır. Maalesef halkımız arasında da yaygınlaşmış ve binlerce Müslümanın katliam günü olan 1 Nisan bugün 'şaka günü' olarak kutlanmakta.

Birçok insanın belki de bilmediği, binlerce Müslümanın katledildiği 1 Nisan, günümüzde artık şaka ve eğlence günü olarak kutlanmakta. Zannedildiği gibi şaka günü olmayan 1 Nisan, bu bilgilere göre aslında Müslümanlar için büyük bir trajediye karşılık geliyor.

FRANSA'DA 'APTALLAR GÜNÜ' OLARAK KUTLANIR

Roma İmparatoru Sezar M.Ö. 46 yılında takvimin başlangıcını Ocak ayı olarak ilan ettiyse de, çok uzun bir süre daha, 16. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'da yeni yıl geleneksel olarak, bahar aylarının başlangıç tarihi olarak da kabul edilen Mart ayının 25'inde başlardı.

Sezar'dan tam 1610 yıl sonra, 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.