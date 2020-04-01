1 Nisan'da ne oldu? Endülüs'teki 1 Nisan Müslüman katliamı bugün şakalarla kutlanan hile günü mü?

01 Nisan 2020 Çarşamba 12:45 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 12:45

1 Nisan dünyada uzun süredir insanların birbirine şakalar yaptığı bir gün olarak geçiriliyor. Peki bu günün altında yatan başka bir neden olabilir mi? 1 Nisan aslında nereden çıktı? Kaynaklarda bugün İspanya olarak bilinen ve Müslümanların yurdu olan Endülüs'te yaşananlar ve sonrasında hile günü olarak anılan 1 Nisan'ın bugünkü şaka günüyle ilişkili olduğuna dair kuvvetli bilgiler yer alıyor. Peki gerçek ne? 1 Nisan'ın Endülüs'teki müslüman katliamıyla ilgisine dair tarihçesini sizler için derledik...

1 NİSAN NEREDEN ÇIKTI?

15. yüzyılın sonlarında, Haçlı ordusu İspanya'daki Endülüs Müslümanlarının son kalesini (Gırnata) kuşatır. Uzun süren bir kuşatma olmasına rağmen, kış aylarının da etkisiyle, kale korunabilmektedir.

Durumun zorluğunun bilincinde olan Haçlı ordusunun komutanı kaleyi düşürmek için değişik taktikler düşünmektedir. En sonunda aklına bir fikir gelir. 31 Mart gecesi kalenin önüne giderek bir elinde Kur an bir elinde İncil, kaledekilere seslenir;

"Şu iki kitap üzerine yemin ederim ki, teslim olursanız bu akşam size bir şey yapmayacağım" der. Bunun üzerine gerekli görüşmeler sonrasında Müslümanlar canlarının kurtarılması karşılığında kaleyi teslim ederler. Ertesi gün sabah, yani 1 Nisan sabahı, Haçlı ordusu komutanı bütün Müslümanların öldürülmesi için emir verir. Bunun üzerine Müslümanlar , 'Bizi öldürmeyeceğinize dair yemin etmiştiniz, bize söz vermiştiniz' derler.

Bu söz üzerine Haçlı ordusunun komutanı "Benim sözüm size dün akşam içindi, bugün için size bir sözüm yoktur" diye cevap verir ve Bütün Müslümanlar orada şehit edilirler. Hikaye'ye göre o gün bugündür. 1 Nisan Hristiyanlar arasında Hile Günü olarak kutlanmaktadır. Maalesef halkımız arasında da yaygınlaşmış ve binlerce Müslümanın katliam günü olan 1 Nisan bugün 'şaka günü' olarak kutlanmakta.

Birçok insanın belki de bilmediği, binlerce Müslümanın katledildiği 1 Nisan, günümüzde artık şaka ve eğlence günü olarak kutlanmakta. Zannedildiği gibi şaka günü olmayan 1 Nisan, bu bilgilere göre aslında Müslümanlar için büyük bir trajediye karşılık geliyor.

