22 Aralık 2025 Pazartesi
  1 Ocak'ta büyük Gazze yürüyüşü! TÜGVA'dan Galata'ya davet
Güncel

1 Ocak'ta büyük Gazze yürüyüşü! TÜGVA'dan Galata'ya davet

Milli İrade Platformu tarafından, 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Gazze'ye destek gösterisine ilişkin TÜGVA Genel Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, 'Tüm dünyaya sesleniyoruz. 1 Ocak tarihinde milyonları Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşüne davet ediyoruz.' dedi.

22 Aralık 2025 Pazartesi 12:06
Milli İrade Platformu tarafından, 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Gazze'ye destek gösterisine ilişkin TÜGVA Genel Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci'nin konuşmalarından satır başları:

Bunlar (Batı) Bosna Hersek savaşında onlara emanet edilen masum, silahsız on binlerce Bosnalı sivil halkı Sırpların önüne atmamışlar mıydı? Biz bunun birçoğunu farklı coğrafyalarda görmedik mi?

Bugün 21. Yüzyılda 7 aylık bir bebek soğuktan çadırında donarak ölüyorsa hangi sistemden hangi adaletten bahsedebiliriz? Dünya barışını Batı'nın kukla liderlerinin insafına terk etmemeliyiz.

1 Ocak 2026 sabahı saat 08.30'da unutmadığımızı göstermek için Galata Köprüsü'ne gelin. Anneler, babalar, gençler suskunluğun duvarını yıkmaya gelin.

Tüm dünyaya sesleniyoruz. 1 Ocak tarihinde milyonları Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşüne davet ediyoruz.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Bu mesele (Gazze) bir siyaset meselesi değil. Bu mesele insanlık vicdanını ilgilendiriyor. Bunun için bir insanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Hızlı bir şekilde iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesi ile ilgili de uluslararası toplumun hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere.

  • Gazze desteği
  • Milli İrade
  • Galata Köprüsü gösterisi

