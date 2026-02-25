İSTANBUL 11°C / 4°C
25 Şubat 2026 Çarşamba
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1 pilotumuz şehit olmuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balıkesir'deki F-16 kazasına yönelik soruşturma başlatıldı
Güncel

1 pilotumuz şehit olmuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balıkesir'deki F-16 kazasına yönelik soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 kazasına ilişkin, 'Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır' dedi.

25 Şubat 2026 Çarşamba 17:16
1 pilotumuz şehit olmuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balıkesir'deki F-16 kazasına yönelik soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece düşen Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 tipi savaş uçağına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kazanın nedenlerinin tespitine yönelik soruşturmalar başlatıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece maalesef üzüntü verici bir haber aldık. Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığımızdan kalkan ve görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu. Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır; Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır. Şehit pilotumuzun ruhu şad, mekânı inşallah cennet olsun."

