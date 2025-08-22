Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek yürütülen rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanırken, Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu arasında geçen ses kaydı, yürütülen soruşturma dosyasına girdi. Kayıtlarda tarafların milyon dolarlık mal paylaşımı pazarlığında rüşvet paralarının da diyaloglarda geçtiği belirlendi.

Böcek ile Kerimoğlu arasında geçen 1 saat 17 dakikalık ses kaydına göre, Kerimoğlu'nun ısrarlı para talebinde bulunduğu ve Böcek'in de işadamlarından gelen rüşvet paralarını eski eşine aktardığı kaydedildi.

Böcek'in taksitle alacağı rüşvet parasını bir işadamından erkenden ödemesini istediği ve rüşvette indirim yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Böcek'in bu durumundan eski eşiyle olan konuşmasında bahsettiği ve ciddi zarara uğradığını bizzat itiraf ettiği kayıtlara geçti.

Böcek'in "Şimdi 60 milyon para... Senin yüzünden zarar ettim!" dediği belirlendi.

Ayrıca Böcek'in tutuklanan eşi Zuhal Böcek'in yapılan testlerinde kıl örneğinde uyuşturucu kullandığı belirlendi.

