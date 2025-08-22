İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

1 saat 17 dakikalık ses kaydı! Rüşvet parası eski eşe

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı. Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu arasında geçen 1 saat 17 dakikalık ses kaydı yürütülen soruşturma dosyasına girdi.

22 Ağustos 2025 Cuma 08:16
1 saat 17 dakikalık ses kaydı! Rüşvet parası eski eşe
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek yürütülen rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanırken, Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu arasında geçen ses kaydı, yürütülen soruşturma dosyasına girdi. Kayıtlarda tarafların milyon dolarlık mal paylaşımı pazarlığında rüşvet paralarının da diyaloglarda geçtiği belirlendi.

Böcek ile Kerimoğlu arasında geçen 1 saat 17 dakikalık ses kaydına göre, Kerimoğlu'nun ısrarlı para talebinde bulunduğu ve Böcek'in de işadamlarından gelen rüşvet paralarını eski eşine aktardığı kaydedildi.

Böcek'in taksitle alacağı rüşvet parasını bir işadamından erkenden ödemesini istediği ve rüşvette indirim yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Böcek'in bu durumundan eski eşiyle olan konuşmasında bahsettiği ve ciddi zarara uğradığını bizzat itiraf ettiği kayıtlara geçti.

Böcek'in "Şimdi 60 milyon para... Senin yüzünden zarar ettim!" dediği belirlendi.

Ayrıca Böcek'in tutuklanan eşi Zuhal Böcek'in yapılan testlerinde kıl örneğinde uyuşturucu kullandığı belirlendi.

  • Mustafa Gökhan Böcek
  • rüşvet
  • soruşturma

