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Güncel

1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine yönelik zam iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan '1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri' iddiasıyla paylaşılan fiyat listelerinin doğru olmadığını bildirdi.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine yönelik zam iddiasına yalanlama
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir. Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

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