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Güncel

1 terörist Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu YPG/PKK'lı terörist, Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin 5 yıl önce terör örgütüne katıldığı belirlendi.

AA09 Temmuz 2020 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 11:02
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Hevler" kod adlı terörist M.İ'nin Nusaybin ilçesinde yaşayan ailesiyle temasa geçti.

''Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan kaydı bulunan teröristin, ikna edilerek Nusaybin 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinden silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Yaklaşık 5 yıl önce terör örgütüne katıldığı belirlenen teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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