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  • 1 ton 200 kilogramlık dana 24 bin liraya alıcısını bekliyor
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1 ton 200 kilogramlık dana 24 bin liraya alıcısını bekliyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 tonun üzerindeki dana 24 bin liraya alıcısını bekliyor. Pazara gelen herkesin mutlaka 'İbocan'ı görmeye geldiğini ifade eden hayvan sahibi, görenlerin şaşırdığını ve mutlaka dana ile fotoğraf çektirdiğini söyledi.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:38 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:38
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Hayvan pazarlarında kurban bayramı öncesi hareketlilik devam ediyor.

Çorlu ilçesinde Hıdırağa Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında 1 ton 200 kilogramlık "İbocan" adlı dana dikkati çekiyor.

On yıldır kurbanlık hayvan yetiştiriciliği yapan Onur Dakni, AA muhabirine özel yetiştirdiği dananın hayvan pazarının en büyük kurbanlığı olduğunu belirtti.

Pazara gelen herkesin mutlaka "İbocan"ı görmeye geldiğini ifade eden Dakni, görenlerin şaşırdığını ve mutlaka dana ile fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Danayı yetiştirenlerden birinin adını emeği nedeniyle kurbanlığa verdiklerini kaydeden Dakni, "Onu yetiştirenlerden bir arkadaşımızın adı İbocan olduğu için bu dananın adını da çok emeği geçtiği için İbocan koyduk. Alanlara şimdiden hayırlı olsun, Allah kabul etsin. 24 bin liraya satıyoruz.'' şeklinde konuştu.

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