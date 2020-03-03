İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1718
  • EURO
    6,8613
  • ALTIN
    318.504
  • BIST100
    110272
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1 ton eroine ilişkin 8 sanığın yargılanmasına başlandı
Güncel

1 ton eroine ilişkin 8 sanığın yargılanmasına başlandı

Erzincan'da, 2018 tarihinde Van'dan İstanbul'a giden tırda 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 6'sı tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı. İddianamede, sanıklar hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından hapis cezası isteniyor.

IHA03 Mart 2020 Salı 14:39 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 14:39

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkahar Eraslan, Fehmi Bilekçi, Adem Bilekçi, Burhan Bilekçi, Cenap Bilekçi ve Cumali Bilekçi, tutuksuz sanık R.Y, sanıkların avukatları ve yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık S.Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında Erzincan Adliyesine getirildi. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

İddianamede, sanıklar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından hapis cezası isteniyor.

Tam bağımsız güçlü Türkiye

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

Rejimi körelten strateji
Rejimi körelten strateji

Rejimi körelten strateji

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'
'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.