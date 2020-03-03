1 ton eroine ilişkin 8 sanığın yargılanmasına başlandı

IHA 03 Mart 2020 Salı 14:39 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 14:39

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkahar Eraslan, Fehmi Bilekçi, Adem Bilekçi, Burhan Bilekçi, Cenap Bilekçi ve Cumali Bilekçi, tutuksuz sanık R.Y, sanıkların avukatları ve yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık S.Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında Erzincan Adliyesine getirildi. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

İddianamede, sanıklar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından hapis cezası isteniyor.