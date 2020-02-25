İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1533
  • EURO
    6,6744
  • ALTIN
    326.997
  • BIST100
    114931
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1 ton tren rayı çaldılar, jandarmaya yakalandılar
Güncel

1 ton tren rayı çaldılar, jandarmaya yakalandılar

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalecik'te kullanılmayan 15 metre uzunluğunda 1 tona yakın ağırlıktaki tren rayını kesip çalan şüphelileri yakaladı.

IHA25 Şubat 2020 Salı12:20 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:20

Olay, Ankara’nın Kalecik ilçesi Ali Beyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 20 Şubat 2020 tarihinde Çankırı-Kırıkkale tren hattı üzerinde, Ali Beyli istasyonunda kullanılmayan 15 metre uzunluğunda 1 tona yakın ağırlıktaki tren rayının kesilerek çalındığı ihbarı geldi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada, hırsızlığı A.R.D. ve F.D. isimli kişilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Hızlıca hırsızların peşine düşen jandarma ekipleri, aynı gün içerisinde zanlıları olayda kullandıkları 71 plakalı araçla beraber yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların jandarma işlemlerinin sonrasında adli makamlara sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.

MSB: Mehmetçik, vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'
Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Türkiye'yi hedef aldılar
Türkiye'yi hedef aldılar

Türkiye'yi hedef aldılar

İthalatı yasaklandı
İthalatı yasaklandı

İthalatı yasaklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.