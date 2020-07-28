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Güncel

1 tonluk kurbanlık boğa, hayvan pazarının ilgi odağı oldu

Tokat'ın Artova ilçesinde besici Metin Çavuş'un 'Paşa' ismini verdiği 1 tonluk kurbanlık boğa, hayvan pazarının ilgi odağı oldu. Paşa'nın hayvan pazarının en ağır hayvanı olduğunu belirten Çavuş, 'Paşa'yı almak için gelenler çok oldu. 23 bin lira istiyorum. İnşallah satılır. Besicilik baba mesleği.' dedi.

AA28 Temmuz 2020 Salı 14:37 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 14:37
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İlçede besicilik yapan Çavuş'un yavru iken beslemeye başladığı boğa, 1 tona ulaştı.

Tokat Hayvan Pazarı'nda 23 bin liradan satışa sunulan Paşa, alıcısını bekliyor.

Çavuş, AA muhabirine, Paşa'yı yaklaşık 3,5 yıldır beslediğini söyledi.

Paşa'nın hayvan pazarının en ağır hayvanı olduğunu belirten Çavuş, "Paşa'yı almak için gelenler çok oldu. 23 bin lira istiyorum. İnşallah satılır. Besicilik baba mesleği." dedi.

Bu arada kentte küçükbaş kurbanlıklar ortalama 1300 ila 3 bin, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor.

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