1 Türk pilotu, 26 ABD uçağını düşürdü! ''İlk defa kırmızılar, maviyi yendi''

13 Ekim 2021 Çarşamba 02:18 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 02:18

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Fatih Altaylı'nın TEKE TEK programına konuk oldu. Gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan Karakuş, ABD ile geçmişte yapılan hava tatbikatında 1 Türk pilotunun, 26 ABD uçağını düşürdüğünü söyledi.

"1 TÜRK PİLOTUMUZ 26 ABD UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ"

Tatbikatlarda mavilerin Amerikalılar, kırmızıların da Türklerin olduğunu belirten Karakuş, "Bakın ilk defa söylüyorum mavi Amerikalılar kırmızı da Türkler olur her zaman, veya Fransalılar ya da Hollandalılar olur. İlk defa kırmızılar, maviyi yendi onu söylemek istiyorum.

"HİÇBİR MİLLETİN PİLOTU, BİZİM PİLOTUMUZUN BİLEĞİNE SU DÖKEMEZ"

Karakuş, "ABD'li pilotlar yanına Bosna Hersek'te bizim pilotlardan başkasını almadı. Bizim hava eğitimimize kimse laf söyleyemez ciddi söylüyorum. Hiçbir milletin pilotu, bizim iyi eğitilmiş pilotumuzun eline su dökemez onu özellikle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.