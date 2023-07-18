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Güncel

1 yaşındaki bebeği döverek öldüren çift tutuklandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebeğin vücudunun çeşitli noktalarında morluklar görülmesi üzerine gözaltına alınan anne ve birlikte yaşadığı sevgilisi mahkemece tutuklandı.

IHA18 Temmuz 2023 Salı 20:04 - Güncelleme:
1 yaşındaki bebeği döverek öldüren çift tutuklandı
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Olay, dün 14.00'da Aksu ilçesinde meydana geldi. 1 yaşındaki T.Ç. isimli kız bebek Aksu Semt Polikliniğine getirildi. Burada hayatını kaybettiği tespit edilen bebeğin cesedi üzerinde yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu görüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri şüpheli anne A.Ç. ve birlikte yaşadığı A.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheliler kasten öldürme suçundan tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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