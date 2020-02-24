24 Şubat 2020 Pazartesi07:46 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 07:46

CHP’li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’ın “AVM yapmadık park yaptık” diyerek açılışını gerçekleştirdiği Cumhuriyet Parkı şantiye alanına döndü. CHP’li Ali Kılıç’ın “Anadolu Yakası’nın en büyük parkı” olduğunu söylediği Cumhuriyet Parkı, 29 Ekim 2018 tarihinde açıldı. 17 Kasım 2018’de de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parkı ziyaret etti.

ŞİMDİ ŞANTİYE ALANI OLDU

Ancak aradan geçen yaklaşık 1,5 yıllık süreçre Cumhuriyet Parkı şantiye alanına döndü. Vatandaşların gün içinde keyifli zaman geçirmesi ve çocukların oyun oynaması için açılan parkta şimdi hummalı bir inşaat çalışması başladı. Parkın göl manzaralı kısmı metal levhalarla ikiye bölündü. Şantiyeye dönen parkın kapatılan kısmına düğün salonu ve restoran yapılacağı, CHP’li Maltepe Belediyesi’nin park alanına inşaat yapılabilmesi için yüklenici firma ile özel bir protokol anlaşması imzaladığı iddia edildi.

SORULAR CEVAPSIZ KALDI

Cumhuriyet Parkı’nın rant uğruna harap edilmesi üzerine konu Maltepe Belediyesi meclis gündemine taşındı. AK Parti Grubu, CHP’li Ali Kılıç yönetimine “Cumhuriyet Parkı’ndaki şantiye alanı hangi firmaya, kaç paraya ve ne kadar süreliğine tahsis edildi?” yönünde soru önergesi sundu. Ancak CHP yönetimi cevap vermedi. 2018 yılında hizmete giren parkın belli noktalarına kiraya verilmek üzere büyüklü küçüklü yapıların inşa edildiği ancak parkın açıldığı günden bu yana binaların atıl bir şekilde durduğu ve kullanıma açılmadığı öğrenildi.

BİRİLERİNE RANT SAĞLANIYOR

Yeşil alan üzerinden yapılan ranta AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi tepki gösterdi. Cumhuriyet Parkı’nın yapılması için yüklü miktarda ödeneklerin ayrıldığını belirten Erikçi, şunları anlattı: “Park yapılması için para harcandı ancak yapılan park, şantiye alanına döndü. Bir sene önce yapılan parkın aradan geçen kısa süre içerisinde bir kısmı yıkıldı. Yapılan yerlerin yıkılmasıyla birlikte ortaya kamu zararı çıktı. Açık bir şekilde görüyoruz ki park üzerinden birilerine rant sağlanıyor.”

SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

“CHP yönetimi planlanıp projelendirilerek parkın bir yıl sonra neden yıkıldığını, kimlere hizmet etmek için planlarda değişiklik yapıldığını ve parkın bir bölümü yıkılarak yapılan bu yapıların kimlere tahsis edileceğini açıklamalıdır. Önce ‘vatandaşın hizmeti için açtık’ dedikleri yeri sonra rant için ticarete nasıl dönüştürebiliyorlar?” CHP yönetimi tarafından şantiye alanına dönüştürülen Cumhuriyet Parkı’na ilişkin AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı’nın hukuki süreç başlatılması için suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

(Yeni Şafak)