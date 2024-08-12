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  • 10-15 köpeğin çuvallar içerisinde ölü bulunmasına belediyeden suç duyurusu
Güncel

10-15 köpeğin çuvallar içerisinde ölü bulunmasına belediyeden suç duyurusu

Edirne'nin Uzunköprü Belediyesi, belediyenin vahşi depolama alanında çuvallar içerisinde ölü köpekler bulunmasının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

AA12 Ağustos 2024 Pazartesi 14:52 - Güncelleme:
10-15 köpeğin çuvallar içerisinde ölü bulunmasına belediyeden suç duyurusu
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Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamada, "11 Ağustos 2024 tarihinde belediyemize ait vahşi depolama alanında çuvallar içerisinde 10-15 köpeğin ölü vaziyette bulunduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzunköprü Belediyesi olarak bu canice eylemi yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Caniler adalet önünde hesap verecek."

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