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10 aylık çocuğun sır ölümü! İhmal iddiası

Kağıthane'de 5 çocuk sahibi Ali ve Kıyafet çiftinin 10 aylık bebeği Poyraz Ali Aksunğur, uykuya daldıktan bir süre sonra annesi tarafından nefes almadığı fark edilince ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bebeğin ölümünden önce rahatsızlanıp özel bir hastaneye kaldırıldığı ve iğne yapılıp taburcu edildiği ortaya çıktı.

DHA13 Aralık 2024 Cuma 09:35 - Güncelleme:
10 aylık çocuğun sır ölümü! İhmal iddiası
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Olay, 11 Aralık Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali ve Kıyafet Aksunğur (35) çiftinin 5 çocuğundan biri olan 10 aylık Poyraz Ali, rahatsızlanarak Çağlayan'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada iğne yapılan bebek ardından taburcu edildi.

10 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Evde uykuya yatırılan bebeğin 4 saat sonra nefes almadığını ve morarmaya başladığını fark eden annesi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Poyraz Ali bebek, Merkez Mahallesi'ndeki Kızılay Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANEDE İHMAL OLDUĞU İDDİASI

Poyraz Ali'nin hayatını kaybetmesinin ardından polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı çalışma sonucunda ölümünün şüpheli görülmesi üzerine bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada ön otopsisi yapılan Poyraz Ali, ailesine teslim edildi. Bebeğin zehirli ishal (rota virüsü) hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği ve ilk götürüldüğü özel hastanede yatışının yapılmayarak sadece iğne yapılarak taburcu edilmesi nedeniyle ihmal olabileceği öne sürüldü. Öte yandan anne Kıyafet Aksunğur'un müşteki olarak ifadesi alındığı öğrenildi.

Hamidiye Mahallesi'ndeki Ulu Camii'nde dün öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Poyraz Ali bebek, Sarıyer Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi.

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