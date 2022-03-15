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Güncel

10 bin sözleşmeli sağlık personelinin tercih süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 10 bin sağlık personeli yerleştirmesi için adaylardan tercihleri alınmaya başlandı.

AA15 Mart 2022 Salı 10:36 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 10:36
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ÖSYM'nin internet sitesinden KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar için KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 22 Mart'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tercih işlemleri, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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