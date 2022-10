10. Boğaziçi Film Festivali'nde ''Altın Yunus''lar sahiplerini buldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, VakıfBank'ın Ana Sponsorluğu, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 21-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 10. Boğaziçi Film Festivali, 28 Ekim Cuma günü AKM Tiyatro Salonu'ndaki ödül töreniyle sona erdi.

Törende Selcen Ergun'un yönettiği "Kar ve Ayı", Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film seçilerek 100 bin TL değerindeki Altın Yunus Ödülü'nü kazandı. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise Youssef Chebbi'nin "Ashkal" filmi En İyi Film seçilirken, Bosphorus Film Lab'ın destek vereceği projeler de belli oldu. Törenin sunuculuğunu ise Korhan Abay üstlendi.

Film ekipleri, davetliler ve basın mensuplarının katılım gösterdiği törenin açılış konuşmasını Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer yaptı. Şanlıer, "Festivalimiz bu yılda 10. yaşına girdi. Kısa sürelerde çok büyük başarılar elde etti." diye konuştu.

ILDİKÓ ENYEDİ'YE ONUR ÖDÜLÜ



10. Boğaziçi Film Festivali'nin kapanış töreninde "On Body and Soul", "Az én XX. Századom", "The Story of My Wife" filmlerinin Macar senarist ve yönetmeni Ildikó Enyedi'ye Onur Ödülü verildi.

Enyedi'ye ödülünü Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer takdim etti. Ödülü kabul eden, sıradan insanların hayatına sıradışı dokunuşlar sunan yönetmen Ildikó Enyedi ise ödül için teşekkür ederken, "Çok inişli çıkışlı ve düzensiz kariyerimin bir parçasını vurguladığınız için ayrıca teşekkür ederim. Bunun bir son olmadığına inanıyorum. Çünkü filmler çekmeyi seviyorum. Daha fazla filmler için benim adıma umutlu olun." diye konuştu.

YILIN EN İYİ YERLİ FİLMİ "KAR VE AYI"



Başkanlığını yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı ve Cannes Film Festivali'nin Film Departmanı Direktörü ve Festival Direktör Yardımcısı Christian Jeune, yapımcı Zeynep Atakan, yönetmen Biket İlhan, yazar ve antropolog Irmak Zileli'den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, Selcen Ergun'un yönettiği "Kar ve Ayı"yı yılın en iyi yerli filmi seçti. Semih Kaplanoğlu, jürinin gerekçesi olarak, "Eserlere; bir yönetmenin ilk filmi ya da tecrübeli bir yönetmenin filmi anlamında değil; söz konusu eserin; bir senaryoyu, bir hikayeyi nasıl anlattığı yönünde baktık. Sinemanın ham maddesi zamanın nasıl kullanıldığına, oyuncuların karakterleri vasıtasıyla insan ruhunun labirentlerinde nasıl yürüdüklerine, senaryonun kurgu marifeti ile gönüllerin ardını nasıl inşa ettiğine dikkat kesildik. Gördük ki; bir filmdeki yoğun ve benzersiz sinematografik an, o filmin taşıdığı bütün kusurları örtecek kadar etkileyici olabiliyor. Ya da birey gibiymiş gibi görünen vicdani bir hesaplaşma ucuz sloganlara ve nefrete başvurmadan, sanatımızın tüm incelikleriyle anlatıldığında, sadece o bireye değil hepimize ve fahri travmalarımıza açıklık getiriyor." ifadelerine yer verdi.

Ödülünü Jüri Başkanı Semih Kaplanoğlu'ndan teslim alan Selcen Ergun, "Film yapmak çok güç bir şey. İlk film yapmak daha da güç bir şey. Bir kadın olarak ilk filmi yapmak çok daha güç bir şey. Bunu bütün bu süreçte anladım. Ama şunu da anladım, böyle en zor zamanlarımızda mutlaka böyle birileri omzunuzdan tutuyor, yanınızda duruyor. O yüzden daha çok insanın emeği, çabası var bu filmde." diye konuştu.

Festivalde Özcan Alper, "Karanlık Gece" filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanırken; Selcen Ergun ve Yeşim Aslan ise "Kar ve Ayı" filmiyle En İyi Senaryo Ödülü'ne layık görüldü. Merve Dizdar, "Kar ve Ayı" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ve Berkay Ateş, "Karanlık Gece" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. En İyi Senaryo Ödülü'nü alan Yeşim Aslan, "Her yazarın hayalidir bağımsız film yapmak. Bu fırsatı verdiği için yönetmenimize çok teşekkür ederim." dedi. Selcen Ergun ise "İki genç kadın olarak sakinlikle yazdık filmi. Seyirciyi okumaya çağıran bir film oldu." diye konuştu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar, "Öncelikle jüri üyelerimize ve ekibime çok teşekkür ederim. Sanatsız hiçbir günümüz geçmesin." dedi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Berkay Ateş de "Yönetmenime, ekibimiz ve filmin güzelliği için emek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nün sahibi de "Kar ve Ayı" filmiyle Florent Herry'nin oldu. Ödülü alan Herry, "Bu kadar güzel bir hikayeyi çekmek benim için çok güzeldi." dedi. En İyi Kurgu Ödülü'nün sahibi ise "Kar ve Ayı" filminden Çiçek Kahraman'ın oldu.

Yapımcı ve yönetmenler Osman Subaşı, Ramazan Arman ve Sevinç Gül Akdere'den oluşan FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) jürisi "Eflatun" filmi ile Cüneyt Karakuş'u FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü'ne layık gördü.

Yönetmenler Raşit Çelikezer, Aydın Sayman ve Kubilay Erkan Yazıcı'dan oluşan FİLM-YÖN (Film Yönetmenleri Derneği) jürisi, bu yıl Oğuzhan Tercan adına verilen FİLM-YÖN En İyi Yönetmen ödülüne "Karanlık Gece" filmiyle Özcan Alper'i layık gördü.

Ayrıca, yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl Akli Film'in katkılarıyla verilen 50 bin TL'lik En İyi İlk Film Ödülü, Ümran Safter'in yönettiği "Kabahat"ın oldu. Safter, kabul konuşmasında, "Jüriye ve festivalin tüm emekçilerine teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Sinema yazarları Ali Can Sekmeç ve Ali Ulvi Uyanık, yönetmen Engin Ayça'dan oluşan SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) jürisi, sinema araştırmacısı Agah Özgüç anısına bu yıl ilk kez verdiği SİYAD Ödülü'ne "Bir Umut" filmiyle Ümit Köreken'i layık gördü.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ EN İYİ FİLM "ASHKAL" FİLMİNİN OLDU



Nashen Moodley, Urszula Antoniak, Nenad Dukic, Jan Jilek ve Prof. Dr. Şükrü Sim'den oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi ise 50 bin TL değerindeki Altın Yunus Ödülü'nün sahibini yönetmen Youssef Chebbi'nin "Ashkal" filmi olarak belirledi. Yarışmada, "Six Weeks" filmindeki rolüyle Katalin Román, En İyi Kadın Oyuncu; "Love Dog" filmindeki rolüyle John Dicks de En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Yarışmada, "A Long Break" filmi ile Davit Pirtskhalavat, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi tarafından En İyi Yönetmen seçildi. Jüri Özel Ödülü ise "Victim" filmiyle Michal Blaško'ya gitti.

Sinema yazarları Rıza Oylum, Sergey Lavrentiev ve Ştefan Dobroiu'dan oluşan FEDEORA (Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Federasyonu) jürisi bu yıl ilk kez verilen FEDEORA Ödülü'ne Michal Blaško'nun "Victim" filmini layık gördü. Ödülü takdim eden Rıza Oylum, bu ödülün Türkiye'de ilk kez Boğaziçi Film Festivali kapsamında verildiğini ifade etti.

ULUSAL BELGESEL VE KISA FİLM ÖDÜLLERİ DE SAHİPLERİNİ BULDU



10. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Film Yarışması ile Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Aslı Akdağ, Murat Pay ve Selin Şenköken'den oluşan jüri üyeleri, Ulusal Belgesel Yarışması'nda En İyi Ulusal Belgesel Film Ödülü'nü Mahmut Fazıl Coşkun'un "Crossroads" filmine verdi. Ulusal Belgesel Film Jüri Özel Ödülü ise Gülben Arıcı'nın "Keneddy'nin Doğuşu" filminin oldu.

Emre Kayiş, Samir Karahoda ve Sofia Bohdanowicz'den oluşan Ulusal Kısa Kurmaca jürisi, Ahmet Uluçay Büyük Ödülü'nü "Ice Merchants" filmiyle João Gonzalez'e verirken; En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film ödülü Barış Kefeli ve Nükhet Taneri'nin "Ben Tek Siz Hepiniz" filminin oldu. En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödülü Anna Fernandez De Paco'nun "I Didn't Make It to Love Her" filminin oldu. İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü'ne ise Kasım Ördek'in "Birlikte, Yalnız" filmi layık görüldü.

BOSHPORUS FİLM LAB KAZANANLARI AÇIKLANDI



TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen Bosphorus Film Lab'ın kazananları da gecede belli oldu.

Pitching Platform'unda Avital Bekerman, Faruk Güven ile Gyda Velvin Myklebust'tan oluşan jüri üyeleri sekiz projeyi değerlendirdiler. Pitching Platformu'nda TRT Ortak Yapım Ödülü yapımcılığını Yeşim Aktaş ve yönetmenliğini Yeşim Tonbaz'ın yaptığı "Hacer" adlı projeye giderken; Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü de yapımcılığını Yelin McKay ve yönetmenliğini Ömer Sami Ciminli'nin yaptığı "Rüzgarla Beraber" projesine verildi.

Work in Progress Platformu'nda Work in Progress'da Geremia Biagiotti, Serdar Can ile Yohann Cornu'dan oluşan jüri üyeleri de sekiz projeyi değerlendiler. Work in Progress kategorisinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü, yapımcılığını Halil Kardaş ve yönetmenliğini Murad Zaloğlu'nun yaptığı "Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok" adlı projesinin olurken, CGV Mars Film Dağıtım Ödülü ise yapımcılığını ve yönetmenliğini Vuslat Saraçoğlu'nun yaptığı "Bildiğin Gibi Değil" adlı projeye verildi.

10. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLER

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü: Kar ve Ayı/ Selcen Ergun

En İyi İlk Film Ödülü: Kabahat/ Ümran Safter

En İyi Yönetmen Ödülü: Karanlık Gece/ Özcan Alper

En İyi Senaryo Ödülü: Kar ve Ayı/ Selcen Ergun-Yeşim Aslan

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Kar ve Ayı/ Merve Dizdar

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Karanlık Gece/ Berkay Ateş

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Kar ve Ayı/ Florent Herry

En İyi Kurgu Ödülü: Kar ve Ayı/ Çiçek Kahraman

FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü: Eflatun/ Cüneyt Karakuş

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Karanlık Gece/ Özcan Alper

SİYAD Ödülü: Bir Umut/ Ümit Köreken

ULUSLARARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü: Ashkal/ Youssef Chebbi

En İyi Yönetmen Ödülü: A Long Break/ Davit Pirtskhalavat

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Six Weeks/ Katalin Román

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Love Dog/ John Dicks

Jüri Özel Ödülü: Victim/ Michal Blaško

FEDEORA Ödülü: Victim/ Michal Blaško

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Ulusal Belgesel Ödülü: Crossroads/ Mahmut Fazıl Coşkun

Jüri Özel Ödülü: Kennedy'nin Doğuşu/ Gülben Arıcı

KISA FİLM YARIŞMASI

Ahmet Uluçay Büyük Ödülü: Ice Merchants/ João Gonzalez

En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film: Ben Tek Sizsiniz/ Barış Kefeli, Nükhet Taneri

En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film: I Didn't Make It to Love Her/ Anna Fernandez De Paco

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü: Birlikte, Yalnız Kasım Ördek

BOSPHORUS FİLM LAB

Pitching Platformu

TRT Ortak Yapım Ödülü: Hacer

Yönetmen: Yeşim Tonbaz

Yapımcı: Yeşim Aktaş, Yeşim Tonbaz

PostBıyık Renk Düzenleme Ödülü: Rüzgarla Beraber

Yönetmen: Ömer Sami Ciminli

Yapımcı: Yelin McKay

Work in Progress Platformu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü: Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok

Yönetmen: Murad Zaloğlu

Yapımcı: Halil Kardaş

CGV Mars Film Dağıtım Ödülü: Bildiğin Gibi Değil

Yönetmen ve Yapımcı: Vuslat Saraçoğlu