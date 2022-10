10. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri belirlendi

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, 21-28 Ekim tarihleri arasında seyircilerle bir araya gelecek. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan 10. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" için yarışacak filmler açıklandı.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA "ALTIN YUNUS" İÇİN 10 FİLM YARIŞACAK!



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Ümit Köreken'in sinema oyuncusu olmak isteyen Umut'un yirmi yıldır görmediği MS hastası annesinin gelişiyle kırk iki saatte değişen hayatını anlatan ve dünya prömiyerini 44. Moskova Film Festivali'nde yapan "Bir Umut"; Cüneyt Karakuş'un görme yetisini küçük yaşta yitiren Eflatun'un baba yadigarı bir saat dükkanında tanımadığı ama sesine aşık olduğu bir adamı bekleyişini konu alan "Eflatun"; Atalay Taşdiken'in atlarla birlikte büyüyen Beste'nin, çiftliğin kapatılma kararına karşı dururken en sevdiği atın satılmasını ve aynı dönemde ailesinin de dağılmasıyla giderek zorlaşan hayatını konu edinen "Hara"; Ümran Safter'in yaz tatilini geçirmek için gittiği köyde ilk regli deneyimini yaşayan 13 yaşındaki bir kızın, kendindeki değişime uyum sürecinin yanı sıra toplumun hissettirdiği kötü duygulardan kurtulma çabasını anlatan "Kabahat"; Selcen Ergun'un kışın bitmek bilmediği bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin güç ilişkileri, yüzleşmeler ve sırlar arasında kalmasını konu alan, dünya prömiyerini 47. Toronto Film Festivali'nde yapan "Kar ve Ayı"; Özcan Alper'in gezgin bir müzisyen olan İshak'ın yedi yıl sonra döndüğü kasabada geçmişle yüzleşmesini ve yaşadığı suçlulukla mücadelesini anlatan "Karanlık Gece"; Cem Demirer'in adada yaşayan iki balıkçı kuzenin yüzleşemedikleri karakterlerini, saklanan bir sırrı ve kuzenlerden birinin giderek paranoyak bir hal almasını konu alan ve 46. Atlanta Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan "Mendirek"; Olgun Özdemir'in İngiltere'den Türkiye'ye dönen bir kadın ve kendisiyle yüzleşmekten kaçan bir adamın yarım kalan bir kitabı tamamlamak için çabalarını ele alan ve dünya prömiyerini 44. Moskova Film Festivali'nde yapan "Tatlı Süt Köpüğü"; Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik'in asık suratlılığıyla tanınan Mustafa ve babasının kesilen bacağı ile yaşadığı absürt olayları konu alan "Tebessüm"; Hakan Kerim Karademir'in müzayede için İstanbul'dan New York'a giden bir çiftin de bulunduğu uçağın kuşkulu bir ölümle kaderleri değişen yolcularını anlatan, Türkiye'de çekilmiş ve tamamı uçakta geçen ilk film olan "Uçuş 811" filmleri yarışacak.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA DÜNYA PRÖMİYERİ



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerden "Eflatun", "Tebessüm" ve "Uçuş 811" filmleri dünya prömiyerlerini 10. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

ULUSAL YARIŞMANIN İLK FİLMLERİ



Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla ulusal yarışmada Akli Film'in destekleriyle verilen "En İyi İlk Film Ödülü" için de yönetmenlerinin ilk uzun metrajları olan "Eflatun", "Kabahat", "Kar ve Ayı", "Mendirek" ve "Uçuş 811" filmleri yarışacak.

FESTİVALİN TEASERI YAYINDA!



Bu yıl 10'uncu kez seyircisiyle buluşacak festivalin modern çizgileriyle dinamik ve doğal yapısının ön plana çıkarıldığı, İstanbul Boğazı'nı çağrıştıran ve festivalin sembolü olan yunus motifinin yer aldığı afişinden uyarlanan ve İstanbul'un en güzel manzaralarını içinde barındıran tanıtım videosu yayınlandı.

BİLETLER 17 EKİM'DE SATIŞTA!



21-28 Ekim tarihleri arasında seyircisiyle buluşacak olan 10. Boğaziçi Film Festivali'nin biletleri 17 Ekim'de satışa sunulacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ile gerçekleşecek "10. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.