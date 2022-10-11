10. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma jürisi açıklandı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, 21-28 Ekim tarihleri arasında seyircilerle bir araya gelecek. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan 10. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma finalistlerini değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.

Ulusal yarışmaya Semih Kaplanoğlu başkanlık edecek.

Festivalin ulusal yarışma jürisine bu yıl Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden biri olan Semih Kaplanoğlu başkanlık edecek. İlk uzun metrajlı filmi Herkes Kendi Evinde ile Singapur Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü"ne layık görülen Kaplanoğlu; 2005-2010 yılları arasında çalıştığı Yusuf Üçlemesi'nin son filmi Bal ile 60. Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünün sahibi oldu.

30. Tokyo Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü" alan 2017 yapımı Buğday'ın ardından 2019 yılında çektiği Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi Bağlılık Aslı ile 7. Boğaziçi Film Festivali'nden En İyi Yönetmen Ödülü alan Kaplanoğlu; dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nin Un Certain Regard bölümünde gerçekleştirdiği Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi Bağlılık Hasan ile de 9. Boğaziçi Film Festivali'nden En İyi Film, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Senaryo ödülleri ile ayrıldı.

Festivalin ulusal jürisinde; Cannes Film Festivali'nin Film Departmanı Direktörü ve Festival Direktör Yardımcısı Christian Jeune; 2010 yılında Avrupa Film Akademisi "Eurimages Yılın Yapımcısı" ödülüne layık görülen ve yapımcılığını üstlendiği Kış Uykusu ile 67. Cannes Film Festivali'nde festivalin en prestijli ödülü olan Palme d'Or'u kazanan; Oscar Akademisi, Avrupa Film Akademisi ve Asya Pasifik Akademisi üyesi yapımcı Zeynep Atakan; Sokaktaki Adam, Mavi Gözlü Dev, Yarım Kalan Mucize ve Çelo gibi filmlerde imzası bulunan yönetmen Biket İlhan ile Eşik romanıyla 2012 Yunus Nadi Roman Ödülü ve Son Bakış romanıyla 2020 Duygu Asena Roman Ödülü'nü kazanan yazar ve antropolog Irmak Zileli yer alıyor.

FİYAB EN İYİ YAPIMCI ÖDÜLÜ JÜRİSİ



10. Boğaziçi Film Festivali kapsamında, kategori ödülleri dışında ulusal yarışmada Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından para ödülüyle desteklenen FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü veriliyor.

FİYAB jürisinde bu yıl; 2015 yılından beri Uluslararası Film Yapımcıları Birliği (FIAPF) Yönetim Kurulu Üyesi olan yapımcı Osman Subaşı; FİYAB'ın kurucularından ve yönetim kurulu üyesi olan yapımcı Ramazan Arman ile bağımsız sinemacı olarak çalışmalarını sürdüren yönetmen ve yapımcı Sevinç Gül Akdere bulunuyor.

SİYAD ÖDÜLÜ AGAH ÖZGÜÇ ANISINA VERİLİYOR



Bu yıl festivalin ulusal yarışmasında Sinema Yazarları Derneği tarafından ilk kez nisan ayında kaybettiğimiz sinema araştırmacısı Agah Özgüç anısına verilecek olan SİYAD Ödülü'nün jüri üyeleri arasında sinema yazarları Ali Can Sekmeç ile Ali Ulvi Uyanık ve 2022 yılında SİYAD Onur Ödülü'ne layık görülen yönetmen Engin Ayça yer alıyor.

FİLM–YÖN EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ JÜRİSİ



Festival kapsamında ulusal yarışmada Film Yönetmenleri Derneği tarafından verilen Film–Yön En İyi Yönetmen Ödülü jürisinde dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirdiği Can filmi ile, Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen yönetmen Raşit Çelikezer; Sır Çocukları ve Janjan filmleri ile çok sayıda uluslararası film festivalinde ödüle layık görülen Türk Sinema Vakfı Genel Sekreteri Aydın Sayman ile Uzak Ülke filminin yönetmeni Kubilay Erkan Yazıcı yer alıyor.