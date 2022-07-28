10. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları açıldı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 21 – 28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle yılın heyecanla beklenen etkinliklerinden olan 10. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası film yarışmaları ve Bosphorus Film Lab kapsamında yer alan Pitching ve Work in Progress kategorilerinin başvuruları açıldı.

Son başvuru tarihi: 23 Eylül 2022

ULUSAL YARIŞMA HEYECANI YENİDEN!



2013 yılında başladığı yolculuğunda geçtiğimiz on yılda hızla büyüyen ve Türkiye'nin en dinamik film festivali olarak her yıl salonlarda seyircisiyle buluşan Boğaziçi Film Festivali için ulusal yarışma heyecanı yeniden başlıyor.

10. Boğaziçi Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışmasında yer alacak filmler 21 – 28 Ekim tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında büyük ödül olarak En İyi Filme verilen Altın Yunus'un yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında da jüri değerlendirmesini yaparak birer ödül verecek.

Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada Akli Film tarafından para ödülüyle desteklenen En İyi İlk Film Ödülü ile FİLM – YÖN En İyi Yönetmen Ödülü ve Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından para ödülüyle desteklenen FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü veriliyor.

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI İLK KEZ!



Geçtiğimiz günlerde duyurulan Ulusal Belgesel Yarışmasının da 10. Boğaziçi Film Festivali kapsamında ilk kez başvurusu açıldı.

Festivale dair bu yılki ilk haberlerden biri önceki yıllarda ulusal uzun metraj film yarışması ve kısa yarışma kategorilerinde başvuru yapılabilen belgesel türü için yeni bir alan açılacak olmasıydı. Bu yıl itibariyle Ulusal Kısa Belgesel Yarışması'nın kapsamı genişletilerek süre sınırı olmaksızın tüm belgesel filmler En İyi Ulusal Belgesel Film ve Jüri Özel ödüllerinin dağıtılacağı Ulusal Belgesel Yarışması'na başvuru yapabilecek.

BOSPHORUS FİLM LAB 22 – 26 EKİM TARİHLERİNDE!



Festivalin endüstriye yönelik etkinlikleri ve proje geliştirme bölümü olan Bosphorus Film Lab Pitching Platformu ve Work in Progress başvuruları da başladı. TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen Bosphorus Film Lab'e yapım ya da fikir aşamasındaki kurmaca film projeleri katılabilecek. Pitching Platformu'nda yer alacak bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü'nü alırken bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü'nün sahibi olacak. Work in Progress kapsamında yer alacak projeler de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Dağıtım Ödülü için sunumlarını gerçekleştirecek.

Kısa Film Büyük Ödülü Ahmet Uluçay'ın Anısına.

Yeni keşiflere, denemelere ve büyük bir heyecana ev sahipliği yapan festivalin kısa film yarışma başvuruları da başladı.

Ulusal Kısa Film ve Uluslararası Kısa Film olmak üzere iki farklı yarışma kategorisinde en iyi film ödüllerinin verileceği festival için süresi 20 dakikayı aşmayan deneysel, animasyon ve kurmaca filmler başvuru yapabilecek. Festivalin kısa yarışma bölümlerinde yer alan tüm filmler Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de aday olacak. Festivalin ulusal kısa film yarışmasında yer alan filmlerden bir tanesi de İstanbul Medya Akademisi tarafından para ödülüyle desteklenen Genç Yetenek Ödülü'nün sahibi olacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ve TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ile gerçekleşecek 10 Boğaziçi Film Festivali başvuruları bogazicifilmfestivali.com üzerinde yer alan formlar doldurularak 22 Eylül 2022'e kadar gerçekleştirilebilecek.

Tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.