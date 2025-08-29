Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayata geçirilen 'Otobüs Yolu' projesinde her geçen gün şikayetler artmaya devam ediyor. Mesai giriş ve çıkışlarda yoğun trafiğin oluştuğu caddede trafik durma noktasına geldi. Yoğun trafikte tali yola girmek isteyen bir otomobile ise belediye otobüsü çarparak trafik kazası meydana geldi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla kentin en işlek ticaret merkezlerinden olan İstiklal Caddesinde hayata geçirilen 'Otobüs Yolu' projesinde şikayetler her geçen gün artmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve esnaflar, trafiği ve ulaşımın kolaylaşması için düşünülen uygulama nedeniyle, daha önce Delikliçınar Meydanına 10 dakikada ulaşabilen vatandaşlar, mesai giriş çıkış saatlerinde durma noktasına gelen trafik nedeniyle 30 dakikada merkeze ulaşabildiklerini savunarak, uygulamadan şikayetçi olduklarını belirttiler.

METRELERCE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Dün akşam saatlerinde İstiklal Caddesinde mesaiden çıkan vatandaşlar ve bir yere ulaşmak için seyir halindeki araçlar metrelerce oluşan araç kuyrukları oluştu. Trafikten bunalanlar ara sokaklara geçerken bazı araçlar ise kurala tepki için otobüs yolunu kullanmayı tercih etti.

YOĞUN TRAFİKTE BELEDİYE OTOBÜSÜ ARACA ÇARPARAK TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ana yoldan taliye yola girmek isteyen 20 AAD 33 plakalı otomobil yola girerken, Denizli Büyükşehir Belediyesine ait 20 BLD 52 plakalı otobüs yolcuların olmasına rağmen hızlı bir şekilde gelerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif maddi hasar meydana geldi. Kaza sonucu belediye otobüsünde bulunan yolcu vatandaşlar tedbir amaçlı otobüsten indirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.