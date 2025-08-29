İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1507
  • EURO
    48,0444
  • ALTIN
    4509.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 10 dakikalık yol 30 dakikaya çıktı... CHP'li belediye projeyi eline yüzüne bulaştırdı
Güncel

10 dakikalık yol 30 dakikaya çıktı... CHP'li belediye projeyi eline yüzüne bulaştırdı

Pamukkale'de hayata geçirilen ‘Otobüs Yolu' projesinde her geçen gün şikayetler artmaya devam ediyor. CHP yönetimindeki Denizli'de daha önce Delikliçınar Meydanına 10 dakikada ulaşabilen vatandaşlar, mesai giriş çıkış saatlerinde durma noktasına gelen trafik nedeniyle 30 dakikada merkeze ulaşabildiklerini savunarak, uygulamaya tepki gösterdi.

IHA29 Ağustos 2025 Cuma 12:21 - Güncelleme:
10 dakikalık yol 30 dakikaya çıktı... CHP'li belediye projeyi eline yüzüne bulaştırdı
ABONE OL

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayata geçirilen 'Otobüs Yolu' projesinde her geçen gün şikayetler artmaya devam ediyor. Mesai giriş ve çıkışlarda yoğun trafiğin oluştuğu caddede trafik durma noktasına geldi. Yoğun trafikte tali yola girmek isteyen bir otomobile ise belediye otobüsü çarparak trafik kazası meydana geldi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla kentin en işlek ticaret merkezlerinden olan İstiklal Caddesinde hayata geçirilen 'Otobüs Yolu' projesinde şikayetler her geçen gün artmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve esnaflar, trafiği ve ulaşımın kolaylaşması için düşünülen uygulama nedeniyle, daha önce Delikliçınar Meydanına 10 dakikada ulaşabilen vatandaşlar, mesai giriş çıkış saatlerinde durma noktasına gelen trafik nedeniyle 30 dakikada merkeze ulaşabildiklerini savunarak, uygulamadan şikayetçi olduklarını belirttiler.

METRELERCE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Dün akşam saatlerinde İstiklal Caddesinde mesaiden çıkan vatandaşlar ve bir yere ulaşmak için seyir halindeki araçlar metrelerce oluşan araç kuyrukları oluştu. Trafikten bunalanlar ara sokaklara geçerken bazı araçlar ise kurala tepki için otobüs yolunu kullanmayı tercih etti.

YOĞUN TRAFİKTE BELEDİYE OTOBÜSÜ ARACA ÇARPARAK TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ana yoldan taliye yola girmek isteyen 20 AAD 33 plakalı otomobil yola girerken, Denizli Büyükşehir Belediyesine ait 20 BLD 52 plakalı otobüs yolcuların olmasına rağmen hızlı bir şekilde gelerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif maddi hasar meydana geldi. Kaza sonucu belediye otobüsünde bulunan yolcu vatandaşlar tedbir amaçlı otobüsten indirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.