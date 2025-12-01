İSTANBUL 13°C / 7°C
  10 Diyarbakır annesi evladına kavuştu! 103 terörist teslim oldu
Güncel

10 Diyarbakır annesi evladına kavuştu! 103 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025'te 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, yurt dışından 103 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

1 Aralık 2025 Pazartesi 11:18
10 Diyarbakır annesi evladına kavuştu! 103 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da "Jandarma Genel Komutanlığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2025 yılında 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur."

"Kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 2025 yılında, terörle mücadele kapsamında, 14'ü büyük, 77'si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir."

