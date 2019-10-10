10 Ekim Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

10 Ekim Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam Fox Tv'de Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Arka Sokaklar, Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından reyting sıralamasında kimin zirvede olduğu belli olacak. 10 Ekim Perşembe reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

10 EKİM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Ekim Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 10 Ekim Perşembe reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

3 EKİM PERŞEMBE (GEÇEN HAFTA) REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB

ABC